MSI - Mini-PC Cubi 5 i monitor PRO MP221

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma MSI ma zaszczyt zaprezentować pierwszą na świecie serię energooszczędnych komputerów Mini-PC, bazujących na procesorach dziesiątej generacji Intel® Comet Lake – Cubi 5. Maszyny z serii Cubi 5 oferują rozszerzone możliwości obliczeniowe oraz zwiększoną funkcjonalność. Co więcej, komputery Mini-PC Cubi 5 mogą być bez problemu montowane z tyłu obudowy najnowszych, wprowadzanych obecnie na rynek monitorów PRO MP221. Dzięki temu użytkownik może stworzyć pozbawione prowadzonych na biurku kabli, dobrze zorganizowane i zoptymalizowane stanowisko pracy. Za sprawą wysokiej wydajności komputerów Cubi 5 oraz dzięki niezwykłym cechom monitorów PRO MP221, użytkownik może pokonać w pracy wszelkie trudności.







Cubi 5 to mały, ale wydajny komputer, który może korzystać z procesorów aż do modelu Intel Core i7 (Comet Lake). Dzięki temu oferuje niezwykle możliwości obliczeniowe, wystarczające do wszystkich firmowych zadań. Aby dostać się do gniazd napędów SSD M.2, modułów pamięci i zatok dla 2,5-calowych dysków twardych lub napędów SDD wystarczy odkręcić tylko 4 śruby. Zrobiliśmy to tak, aby było jak najprościej. Praca z Cubi 5 jest dużo łatwiejsza, dzięki wygodnemu złączu USB Type-C. To symetryczne, odwracalne złącze pozwala na bezproblemowe podłączenie wszystkich urządzeń USB.



Cubi 5 przystosowany jest do współpracy z zewnętrznym włącznikiem zasilania. Jest to szczególnie wygodne urządzenie peryferyjne dla tych użytkowników, którzy zdecydowali się na zamontowanie Cubi 5 z tyłu monitora lub na schowanie go w niewidocznym miejscu. Zewnętrzny włącznik zasilania pozwala bowiem użytkownikom łatwo i szybko włączyć komputer, bez potrzeby schylania się lub sięgania za monitor (Włącznik zasilania nie jest dołączany do zestawu).



PRO MP221 jest jedynym profesjonalnym monitorem, jakiego kiedykolwiek będziesz potrzebował. Dzięki 21,5-calowemu ekranowi i rozdzielczości Full HD 1080p, PRO MP221 umożliwia oglądanie czegokolwiek i jakkolwiek chcesz. Poprowadź swoją rozgrywkę do samego końca, dzięki naszej antyodblaskowej konstrukcji wyświetlacza. Przeciwodblaskowa konstrukcja monitora sprawia, że oczy się mniej męczą i można dłużej pracować, zachowując przy tym wysoki komfort.



























Źródło: Info Prasowe / MSI