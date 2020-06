Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Router, który otrzymujemy w pakiecie po podpisaniu umowy z dostawcą Internetu, nie zawsze spełnia pokładane w nim oczekiwania. Jego zasięg bywa niewystarczający do pokrycia całego mieszkania siecią WiFi, a możliwości konfiguracji są ograniczone. Dla wszystkich, którzy potrzebują niezawodnego sprzętu, a jednocześnie nie chcą uszczuplać domowego budżetu TP-Link przygotował dwa routery we wciąż popularnym standardzie N300: TL-WR844N oraz TL-WR820N. Oba produkty polecane są szczególnie tym osobom, które nie mają dostępu do szybkiego Internetu światłowodowego, a inwestowanie w zaawansowany sprzęt sieciowy w ich przypadku będzie niepotrzebnym i zbędnym wydatkiem.







TP-Link TL-WR844N oraz TL-WR820N to routery o prędkości transmisji do 300 Mb/s w paśmie 2.4 GHz. Prędkość połączeń w zupełności wystarcza na niezakłócone streamowanie wideo w jakości HD, komunikację VoIP oraz płynne działanie gier online. Oba routery wyposażono w porty WAN 10/100 Mb/s oraz (odpowiednio) w cztery i dwa porty LAN 10/100 Mb/s. Urządzenia posiadają także dwie zewnętrzne anteny zwiększające siłę i stabilność połączenia. Oba routery obsługują technologię 2x2 MIMO.

Dodatkowo model TL-WR844N obsługuje funkcję QoS, która dzięki priorytetyzacji pakietów zapewnia niezawodne i stabilne połączenia wszystkim użytkownikom w sieci. Jego ogromną zaletą jest także to, że posiada aż cztery tryby pracy: routera, punktu dostępowego, wzmacniacza sygnału oraz WISP. Ta ostatnia funkcja sprawia, że model świetnie sprawdzi się również do Internetu radiowego.

Zarówno TP-Link TL-WR844N jak i TL-WR820N posiadają funkcje IGMP Proxy/Snooping, Bridge VLAN oraz Tag VLAN. Dzięki nim usługi IPTV działają sprawnie, umożliwiając płynne oglądanie filmów i seriali.



Zgodność z najnowszym protokołem internetowym w wersji 6 (IPv6) sprawia, że routery umożliwiają korzystanie z usług opartych o ten protokół oraz odwiedzanie witryn internetowych IPv6.



Interfejs obu urządzeń jest przejrzysty, a kreator konfiguracji pozwala na szybkie stworzenie połączenia

z siecią i udostępnienie WiFi w całym domu. Dodatkowo routerem TL-WR844N możemy zarządzać za pomocą aplikacji TP-Link Tether, która dostępna jest na urządzenia mobilne z systemem iOS oraz Android. Oprogramowanie obu urządzeń pozwala między innymi na kontrolę dostępu, stworzenie sieci dla gości oraz kontrolę rodzicielską.



Routery są już dostępne w sprzedaży. Cena TL-WR844N wynosi ok.70 PLN, natomiast TL-WR820N ok. 60 PLN. Oba urządzenia objęte są 36-miesięczną gwarancją.



























Źródło: Info Prasowe / TP-Link