Sony - dwa nowe projektory laserowe SXRD 4K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony wprowadza do oferty dwa projektory laserowe SXRD 4K z najmniejszym na świecie※1, 0.61-calowym panelem SXRD o natywnej rozdzielczości 4K (3840 × 2160). Nowe, kompaktowe modele odznaczają się wysoką rozdzielczością i kontrastem, dzięki czemu tworzą najlepsze warunki do oglądania w domu. Nowy system optyczny o szerokim zakresie dynamiki i technologia TRILUMINOUS PRO gwarantują niezrównany obraz 4K HDR na dużym ekranie. Najlepsze w tej klasie sprzętu procesory Sony „X1™ Ultimate for projector”, oparte na technologii telewizorów BRAVIA i zoptymalizowane do użytku w projektorach, umożliwiły wprowadzenie funkcji Dynamic HDR Enhancer i Object-based Super Resolution. Rozszerzają one zakres dynamiki i zwiększają wyrazistość obrazu, tworząc lepsze wrażenia wizualne.







VPL-XW7000ES to zaawansowany projektor laserowy HDR o natywnej rozdzielczości 4K i wyjątkowej jasności - 3200 lm. Ten nowy model jest doskonałą propozycją dla miłośników filmów, sportu i gier. Funkcja Live Colour Enhancer zapewnia znakomity, żywy obraz nawet w jasnym salonie. W nowym obiektywie Advanced Crisp Focused (ACF) o średnicy 70 mm zastosowano przednią soczewkę asferyczną oraz szybujący układ soczewek ostrości. W rezultacie obraz na dużym ekranie jest wyjątkowo wyraźny i szczegółowy.



W ramach linii projektorów do kina domowego Sony pojawi się również laserowy model VPL-XW5000ES o jasności 2000 lumenów. Poza wyższym kontrastem i rozdzielczością wyróżnia go o 30% mniejszy pobór energii w przeliczeniu na jeden lumen oraz wysoko wydajny system przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym Object-based HDR remaster. Technologia TRILUMINOS PRO w serii XW pozwala wyświetlić ponad miliard kolorów i pokrywa 95% przestrzeni barw DCI-P3.



W porównaniu z modelem VPL-VW790ES projektor VPL-XW7000ES jest o 20% mniejszy i 30% lżejszy, a VPL-XW5000ES — o 30% mniejszy i 35% lżejszy. Oznacza to, że nowe produkty są najbardziej kompaktowymi na świecie projektorami laserowymi HDR o natywnej rozdzielczości 4K przeznaczonymi do domu. Ich wyrafinowana, kompaktowa stylistyka wpisuje się w różne rodzaje domowych pomieszczeń.



Tak jak w poprzednich modelach użytkownik może włączyć tryb zmniejszający opóźnienie sygnału wejściowego. Zauważalnie przyspiesza on reakcje na zmiany sygnału, zapewniając graczom nie tylko fantastyczną jakość i szczegółowość obrazu, lecz także najlepsze możliwe wrażenia. Nowa seria XW obsługuje sygnały wejściowe 2K 120 Hz z opóźnieniem 13 ms.

Projektory VPL-XW7000ES i VPL-XW5000ES zastąpią wszystkie lampowe modele do kina domowego, a także VPL-VW790ES. Modele VPL-VW890ES, VPL-VW5000ES i VPL-GTZ380 pozostają w ofercie.



VPL-XW7000ES i VPL-XW5000ES — wspólne cechy i funkcje

Najmniejszy na świecie, 0.61-calowy panel SXRD o natywnej rozdzielczości 4K — oba modele mają rozdzielczość 4K (3840 × 2160). Wyświetlany obraz składa się więc z 8,3 miliona pikseli, co nadaje mu wyjątkowy realizm. Bogactwo czerni, gładkość obrazu i dobra widoczność ruchu pozwalają wyświetlać zapierające dech kolory z większą ilością odcieni i bogatszymi fakturami niż w standardowych systemach projekcyjnych.

System optyczny o szerokim zakresie dynamiki — wysoki kontrast i rozdzielczość uzyskiwane dzięki nowemu systemowi optycznemu o szerokim zakresie dynamiki zapewniają najwspanialsze wrażenia wizualne. Odbijająca światło warstwa krzemowa w panelu Native 4K SXRD zwiększa trwałość i zapewnia większą kontrolę nad światłem, a w rezultacie dokładną reprodukcję cieni i czerni.

Dynamic HDR Enhancer — duża moc obliczeniowa procesora X1 Ultimate połączona z nowym systemem regulacji mocy lasera w obu modelach dodatkowo zwiększa kontrast. W rezultacie jasne sceny w obrazie HDR stają się jeszcze jaśniejsze, a ciemne — ciemniejsze. Nowa technologia Object-based HDR remaster zwiększa efektywność przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym poprzez analizę obiektów w poszczególnych klatkach i zapewnia niezrównany obraz HDR z każdego źródła.



VPL-XW7000ES — główne cechy i funkcje

Obiektyw Advanced Crisp Focus (ACF) — zapewnia kryształową czystość i wyrazistość obrazu na całym ekranie. Przednia soczewka asferyczna o średnicy 70 mm rozszerza obszar ostrości 4K, poprawiając widoczność obrazu. Dzięki szybującemu układowi soczewek ostrości obraz nie ulega zniekształceniom w całym zakresie odległości projekcji. Szkło o bardzo małej dyspersji pozwala z kolei uniknąć przekłamań barw.

Live Colour Enhancer — nowa funkcja Live Colour Enhancer w projektorze VPL-XW7000ES zwiększa intensywność barw bez niepożądanych efektów w nasyceniu odcieni skóry itp.



Mniejszy wpływ na środowisko naturalne

Firma Sony głęboko angażuje się w zmniejszanie własnego wpływu na środowisko naturalne. W nowej serii XW wprowadzono szereg rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi, nie rezygnując jednak z eleganckiej stylistyki, najnowocześniejszych technologii i przystępnej ceny. W porównaniu z poprzednim modelem VPL-VW790ES ilość plastiku w obudowie projektora VPL-XW7000ES zmniejszyła się o 30%, a ilość materiałów opakowaniowych — o 15%. Projektor VPL-XW5000ES, mający aż 2000 lumenów jasności, zużywa o 30% mniej energii. Oba modele są wyposażone w niezawierające rtęci, laserowe źródło światła.



Szacunkowa cena detaliczna projektora VPL-XW7000ES wynosi 14999 Euro, a VPL-XW5000ES — 5999 Euro.

































Źródło: Info Prasowe / SONY