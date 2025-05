Sony - monitor SRD nowej generacji z technologią AI Ameria

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas Digital Signage Summit Europe (21-23 maja 2025r. w Monachium) firma Sony zaprezentuje wyświetlacz rzeczywistości przestrzennej (SRD) zintegrowany z technologią interakcji bezdotykowej opartą na AI Ameria, aby zapewnić nowy poziom wciągających i spersonalizowanych doświadczeń w sklepie. Współpraca firm Sony i Ameria, zaprojektowana z myślą o współczesnych oczekiwaniach, oferuje klientom możliwość interakcji i personalizacji produktów w kompaktowym i przestrzennym środowisku 3D - a wszystko to bez konieczności korzystania z Gogli VR lub ekranów dotykowych. Sprzedawcy mogą teraz zapewniać dynamiczne, intuicyjne doświadczenia, które umożliwiają kupującym wizualizację, odkrywanie opcji produktów i angażowanie się w ofertę marki w niespotykany dotąd sposób.







System wykorzystuje najnowocześniejszy wyświetlacz Sony Spatial Reality Display do tworzenia realistycznych, trójwymiarowych obrazów, które unoszą się w przestrzeni, podczas gdy technologia Ameria Touchfree wykrywa gesty, spojrzenie i odległość od wyświetlacza, umożliwiając naturalne, płynne interakcje. Ta fuzja technologii oferuje płynną, bezdotykową podróż od eksploracji produktu do personalizacji.



System SRD firmy Sony zmniejsza zapotrzebowanie na produkty demonstracyjne w sklepie, umożliwiając wirtualną prezentację oferty poprzez wciągającą, sterowaną gestami interakcję 3D. Z jednej strony zwiększa to zaangażowanie klientów, a z drugiej zmniejsza zapotrzebowanie na fizyczne wyroby. Sprzedawcy mogą działać w mniejszych przestrzeniach, oferując jednocześnie szeroką gamę produktów. Ponadto przedmioty o wysokiej wartości, takie jak biżuteria, mogą być prezentowane w urzekający, wolny od ryzyka sposób - eliminując obawy o kradzież lub uszkodzenie, przy jednoczesnym zachowaniu luksusowego doświadczenia.



Przedstawiciele branży retail i integratorzy odwiedzający Digital Signage Summit Europe będą mogli zapoznać się z rzeczywistością przestrzenną Sony i technologią sztucznej inteligencji Ameria w akcji na stoisku 7 i dowiedzieć się, w jaki sposób te innowacje wytyczają drogę dla przyszłości zaangażowania klientów.











źródło: Info Prasowe - SONY