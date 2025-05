Acer prezentuje nowe karty graficzne Nitro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Acer rozszerza ofertę komponentów gamingowych, wprowadzając cztery nowe karty graficzne z serii Nitro: dwa modele oparte na architekturze AMD Radeon RX 9060 XT OC oraz dwie konstrukcje z rodziny Intel Arc A i B Series. Nowe GPU zostały stworzone z myślą o entuzjastach budowy komputerów DIY, graczach oraz twórcach treści, którzy oczekują najwyższej wydajności, zaawansowanych technologii i niezawodnej pracy w wymagających warunkach. Nowe karty Acer Nitro oferują wsparcie dla rozdzielczości nawet do 8K, wykorzystują techniki AI, ray tracing oraz systemy chłodzenia z podwójnymi wentylatorami i aluminiowym backplate’em. Dzięki Acer Intelligence Space użytkownicy mogą zarządzać funkcjami opartymi na AI, wykrywać kompatybilne aplikacje i optymalizować działanie systemu, a funkcja Acer ProCam automatycznie rejestruje najciekawsze momenty z rozgrywki.







Acer Nitro Intel Arc B580 OC i A380 LP – AI i wydajność w kompaktowym wydaniu

Model Nitro Intel Arc B580 OC 12 GB, dostępny teraz również w wersji białej, zapewnia taktowanie do 2740 MHz i obsługę rozdzielczości do 8K. Oparty na architekturze Intel Xe2 z obsługą DirectX 12 Ultimate, wspiera technologie takie jak ray tracing, mesh shading, variable rate shading czy sampler feedback. Dzięki technologii Intel XeSS Frame Generation (XeSS-FG) znacząco zwiększa liczbę FPS, a technologia Xe Low Latency redukuje opóźnienia wejścia.



FrostBlade, autorski system chłodzenia Acera, wykorzystuje wentylatory z teksturowanymi łopatkami i podwójnym łożyskowaniem kulkowym, co zapewnia cichszą pracę i większy przepływ powietrza. Karta wspiera AI Playground oraz Intel Xe Media Engine z funkcją Dual Media Transcoder, umożliwiającą sprawną edycję wideo i przyspieszoną obróbkę treści multimedialnych.



Kompaktowa Nitro Intel Arc A380 LP 6 GB osiąga taktowanie do 2000 MHz i została wyposażona w 8 jednostek Xe z wbudowanymi akceleratorami AI (XMX). Karta obsługuje technologię XeSS, wspiera ray tracing oraz przetwarza wideo w jakości 8K HDR. Dzięki wentylatorowi typu blower zapewnia skuteczne chłodzenie w niewielkich obudowach.



Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC – moc RDNA 4 dla graczy i twórców treści

Acer wprowadza dwa nowe modele kart graficznych z serii Nitro Radeon RX 9060 XT OC – z 16 GB oraz 8 GB pamięci GDDR6. Obie konstrukcje bazują na najnowszej architekturze AMD RDNA 4 i oferują znakomite parametry dla najbardziej wymagających zastosowań. Boost clock do 3320 MHz oraz zegar gamingowy na poziomie 2780 MHz zapewniają płynność działania nawet w najbardziej dynamicznych grach w 4K i 8K, a także przy edycji materiałów wideo o wysokiej rozdzielczości.



Zintegrowane jednostki do ray tracingu i akceleratory AI gwarantują realistyczne efekty świetlne i dynamiczne cieniowanie, z kolei obsługa AMD FidelityFX Super Resolution 4 i HYPR-RX pozwala znacząco zwiększyć liczbę klatek i ograniczyć opóźnienia bez utraty jakości obrazu. Technologia AMD Radiance Display Engine dodatkowo wspiera precyzyjne odwzorowanie barw i poprawia jakość materiałów multimedialnych. Karty wyposażono w podwójne wentylatory osiowe z łożyskami kulkowymi i warstwą smarującą, które zapewniają nie tylko cichą, ale również trwałą pracę pod dużym obciążeniem. Aluminiowy backplate i solidna konstrukcja sprawiają, że są to modele gotowe na długie sesje gamingowe i intensywną pracę twórczą.



Dostępność i ceny

Karta graficzna Acer Nitro Intel Arc B580 OC 12 GB dostępna jest już w regionie EMEA w cenie od 329 EURO.

Model Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 16 GB trafi do sprzedaży w regionie EMEA w czerwcu 2025 r. w cenie od 599.99 EURO.

Model Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8 GB będzie dostępny w regionie EMEA w czerwcu 2025 r. w cenie od 649.99 EURO.



































źródło: Info Prasowe - ACER