Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Logitech G, marka firmy Logitech, ogłasza premierę słuchawek Logitech G522 Gaming Headset. To najnowszy model z nagradzanej serii G5, stworzony z myślą o maksymalnej satysfakcji z gry oraz możliwości wyrażenia siebie. Model G522 czerpie z sukcesu niezwykle popularnych słuchawek Logitech G733, wprowadzając zarazem zupełnie nową jakość i wzornictwo. Choć na pierwszy rzut oka widać rodzinne podobieństwo, G522 prezentuje nowoczesną, bardziej dopracowaną sylwetkę. Zamiast ostrych krawędzi G733, mamy tu płynne linie i elegancki design – to wyraz rozwoju i dojrzałości tej serii.







Zaprojektowany z myślą o długich sesjach gamingowych, G522 wnosi zupełnie nowy poziom komfortu. Na podstawie opinii społeczności graczy przeprojektowano nauszniki: teraz są szersze, z dodatkową warstwą pianki memory foam, co zapewnia lepsze dopasowanie, wygłuszenie i chłodzenie. Nowa, bardziej wytrzymała i przyjemna w dotyku tkanina gwarantuje komfort nawet podczas wielogodzinnej gry. Zawieszenie pałąka jest teraz odwracalne, bardziej płaskie i równomiernie rozkłada nacisk, a dodatkowe żebrowanie poprawia oddychalność.



W sercu słuchawek znajdują się nowoczesne, zsynchronizowane przetworniki PRO-G, zapewniające najwyższą jakość dźwięku w historii Logitech G. W połączeniu z cyfrowym przetwarzaniem sygnału 48 kHz / 24-bit zapewniają niespotykaną immersję i precyzję. Użytkownik słyszy najdrobniejsze dźwięki – od kroków przeciwnika po przeładowania broni. W komunikacji online kluczowe znaczenie ma mikrofon – w G522 zastosowano mikrofon 48 kHz / 16-bit wzbogacony technologią BLUE VO!CE, dzięki której głos brzmi wyraźnie i profesjonalnie. Użytkownik może dostosować jego brzmienie w czasie rzeczywistym, korzystając z filtrów i efektów.



G522 oferuje trzy tryby łączności: LIGHTSPEED (bezprzewodowy), Bluetooth oraz USB-C, co pozwala płynnie przechodzić między platformami – PC, konsolami czy urządzeniami mobilnymi – bez opóźnień i komplikacji. Dzięki oprogramowaniu G HUB oraz aplikacji mobilnej Logitech G, gracze mogą personalizować swoje ustawienia audio za pomocą 10-pasmowego EQ, ustawiać parametry mikrofonu, dostosowywać podświetlenie LIGHTSYNC RGB oraz zapisywać do trzech profili bezpośrednio w słuchawkach. W ramach kontynuacji działań na rzecz zrównoważone go rozwoju, Logitech G522 powstał z wykorzystaniem 27% tworzyw sztucznych z recyklingu oraz aluminium niskoemisyjnego.



Logitech G Play Days – czas na upgrade!

Wraz z premierą zestawu słuchawkowego G522, marka Logitech G zaprasza graczy do świętowania podczas Logitech G Play Days – ogólnoeuropejskiej promocji obejmującej całe portfolio sprzętu gamingowego. Od 21 maja do 2 czerwca to idealny moment, by wznieść swoją rozgrywkę na wyższy poziom – w niższej cenie. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz nowego headsetu, klawiatury, myszy czy kierownicy – Logitech G Play Days to okazja, by wejść do gry z profesjonalnym wyposażeniem w ręku.



Cena i dostępność

Słuchawki Logitech G522 są dostępne w kolorze czarnym i białym na stronie LogitechG.com oraz u wybranych partnerów handlowych na całym świecie. Sugerowana cena detaliczna, to 639 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Logitech