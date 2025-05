Nowe procesory i karty graficzne AMD na targach Computex 2025

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Firma AMD przedstawiła dzisiaj na swojej konferencji prasowej na targach Computex 2025 najnowsze rozwiązania do komputerów dla graczy, HEDT oraz stacji roboczych: Nowe procesory AMD Ryzen Threadripper 9000 oraz Threadripper PRO WX 9000 to rodzina stworzona do najbardziej wymagających i wysoce wielowątkowych zadań, z jakimi mają do czynienia na co dzień profesjonaliści zajmujący się symulacjami, rozwojem modeli AI czy efektami wizualnymi. Dzięki nawet 96 rdzeniom, 192 wątkom, 384 MB pamięci podręcznej L3 czy 128 liniom PCIe 5.0 mogą one szybko przetwarzać potężne zbiory danych, a także realizować zadania w konfiguracjach multi-GPU. Modele PRO WX oferują ponadto pakiet technologii AMD PRO, który zapewnia stabilność platformy oraz ochronę i możliwości zarządzania sprzętem na poziomie korporacyjnym. Wybrane procesory AMD Ryzen Threadripper 9000 i Threadripper PRO WX 9000 będą dostępne jako komponenty od lipca 2025 roku, a stacje wyposażone w te ostatnie będą oferowane przez takie firmy jak Dell, HP, Lenovo i Supermicro.







Nowe karty graficzne AMD Radeon RX 9060 XT wykorzystują zaawansowaną architekturę AMD RDNA 4, aby zapewnić płynną i responsywną rozgrywkę w rozdzielczości 1440p w połączeniu z realizowanym z pomocą uczenia maszynowego skalowaniem FSR 4. Niezależnie od tego czy tworzysz światy, zaznajesz przygód czy pędzisz po zwycięstwo, są to karty zaprojektowane dla graczy, którzy oczekują więcej. Dzięki nawet 16 GB pamięci GDDR6 i 32 jednostkom obliczeniowym oraz podwojoną wydajnością w raytracingu w porównaniu do poprzedniej generacji rozgrywka może być jeszcze bardziej realistyczna za sprawą lepszego oświetlenia, cieni oraz odbić. Dodatkowo funkcja HYPR-RX pozwala w łatwy i wygodny sposób korzystać z nowoczesnych technik zwiększających płynność gry, jakie są wbudowane w gry oraz sterownik AMD. Karty graficzne AMD Radeon RX 9060 XT trafią na rynek w tym roku i będą oferowane przez takich producentów jak Acer, ASRock, ASUS, Gigabyte, PowerColor, Sapphire, Vastarmor, XFX i Yeston. Sugerowana cena startowa dla sklepów internetowych wynosi 299 i 349 USD odpowiednio dla wersji z 8 i 16 GB pamięci.



Zaprezentowano również nowe karty graficzne AMD Radeon AI PRO R9700 z 32 GB VRAM, dzięki którym profesjonaliści zajmujący się rozwojem sztucznej inteligencji będą mogli lokalnie uruchamiać wnioskowanie, dopracowywać modele, czy realizować inne zadania wymagające obróbki większych porcji danych. Dzięki drugiej generacji akceleratorom AI, które zapewniają nawet dwukrotnie wyższą przepustowość niż poprzednia generacja, obsłudze oprogramowania ROCm na Linuksie i mającej wkrótce nadejść wersji dla Windows, to nowe GPU jest stworzone do wydajnej obsługi AI na lokalnym urządzeniu. Jest to też rozwiązanie przygotowane do działania w konfiguracjach z wieloma akceleratorami, co pozwala zwiększać wydajność i objętość pamięci.



Więcej szczegółów o nowościach przedstawionych przez AMD na targach Computex mogą Państwo znaleźć Na Tej Stronie.





















źródło: Info Prasowe - AMD