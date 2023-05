Sony HT S2000 - 3.1- kanałowy soundbar

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony ogłosiła wprowadzenie 3.1-kanałowego soundbara HT-S2000 z systemami Dolby Atmos i DTS:X. Jej nowy model odtwarza kinowy dźwięk przestrzenny przy wykorzystaniu technologii Vertical Surround Engine i S-Force PRO Front Surround. Dzięki nowej technologii up-mixer, służącej do generacji dodatkowych kanałów, trójwymiarowy efekt przestrzenny powstaje nawet podczas odtwarzania dźwięku stereofonicznego. Głośnik centralny zapewnia wyraźne dialogi, a podwójny zintegrowany subwoofer gwarantuje głęboki bas. Soundbar HT-S2000 będzie pierwszym urządzeniem zgodnym z nową aplikacją Sony | Home Entertainment Connect.







Wrażenie wszechogarniającego dźwięku przestrzennego

Soundbar HT-S2000 z technologiami Vertical Surround Engine i S-Force Pro Front Surround odtwarza kinowy dźwięk przestrzenny i wyzwala emocje ukryte w ścieżkach dźwiękowych Dolby Atmos i DTS:X. Opracowane przez firmę Sony technologie wirtualizacji zapewniają wrażenie wszechogarniającego dźwięku bez używania dodatkowych głośników. Dzięki technologii Vertical Surround Engine, wytwarzającej wirtualne źródła dźwięku, nad słuchaczem oraz S-Force Pro Front Surround, która dodaje dźwięk dobiegający z boku, można czuć się w domu jak w kinie.



Opracowany przez firmę Sony system generacji dodatkowych kanałów wytwarza trójwymiarowy efekt przestrzenny nie tylko podczas odtwarzania dźwięku przestrzennego, lecz także stereofonicznego, przesyłanego na przykład w transmisji strumieniowej z serwisów internetowych oferujących filmy i muzykę lub z urządzenia Bluetooth. Unikatowa technologia firmy Sony analizuje utwór w czasie rzeczywistym i wyodrębnia elementy składające się na dźwięk, takie jak mowa, efekty dźwiękowe czy muzyka instrumentalna. Następnie rozmieszcza je wokół widza, zapewniając znakomite, intensywne wrażenia podczas oglądania.



Wyraźne dialogi i bogaty, mocny bas

Soundbar HT-S2000 jest wyposażony w dedykowany głośnik centralny do odtwarzania wyraźnych dialogów oraz podwójny zintegrowany subwoofer będący źródłem dynamicznego basu, który pozwala wypełnić cały pokój czystym, donośnym dźwiękiem. Głośniki Sony X-Balanced Speaker Unit odgrywają z kolei pierwszoplanową rolę w zwiększaniu głośności dźwięku przy równoczesnym osłabianiu zniekształceń i poprawie słyszalności głosu ludzkiego.



Nowa aplikacja Home Entertainment Connect

Dzięki aplikacji mobilnej Sony | Home Entertainment Connect1 przygotowanie soundbara do użycia i jego obsługa stają się jeszcze prostsze. Aplikacja prowadzi użytkownika przez wstępną konfigurację, pomaga rozwiązać ewentualne problemy i zapewnia pełną kontrolę nad głośnością, polem dźwiękowym i innymi funkcjami. Jest też źródłem informacji o polecanych funkcjach i aktualizacjach oprogramowania.



Jeszcze silniejsze przeżycia w kinie domowym

Oferowany oddzielnie subwoofer bezprzewodowy (SA-SW5 / SA-SW3)2 wzbogaci dźwięk bogatym basem. Aby wrażenie kina stało się jeszcze pełniejsze i bardziej intensywne, można dodać sprzedawane oddzielnie bezprzewodowe tylne głośniki Sony (SA-RS3S)1. Po podłączeniu zgodnego telewizora BRAVIA™1 3 ustawienia dźwięku z soundbara automatycznie pojawiają się w menu „Szybkie ustawienia” telewizora BRAVIA, można więc z łatwością je zmienić.



Z myślą o zrównoważonym rozwoju

Projektanci domowego sprzętu audio Sony troszczą się nie tylko o doskonały dźwięk, lecz także o środowisko naturalne. Firma Sony systematycznie ogranicza użycie plastiku z surowców pierwotnych w produktach i opakowaniach. Pewne elementy soundbara HT-S2000 zawierają specjalnie opracowane tworzywo sztuczne z recyklingu4, które odznacza się doskonałymi właściwościami akustycznymi. Około 95% opakowania powstaje z ponownie przetworzonego papieru i tworzyw na bazie papieru, dzięki czemu ubywa plastiku5.



Dostępność

Sprzedaż soundbara HT-S2000 rozpocznie się w czerwcu 2023 roku.



























Źródło: Info Prasowe / SONY