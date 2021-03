Sony HT-S40R dla miłośników mocnego dźwięku przestrzennego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony zapowiedziała wprowadzenie zestawu audio HT‑S40R, zapewniającego w domu autentyczny 5.1-kanałowy dźwięk przestrzenny — jak w prawdziwym kinie. Duża moc 600 watów i bezprzewodowe tylne głośniki ożywią ścieżkę dźwiękową do każdego filmu. Zestaw HT-S40R ma aż 600 watów mocy. Pozwala słuchać prawdziwego 5.1-kanałowego dźwięku przestrzennego z technologią Dolby Audio, która przenosi widza w sam środek akcji. Oglądając nowe seriale lub ulubione klasyki, można usłyszeć najdrobniejsze detale dźwięku, pomagające ożywić każdą scenę.







Nowy zestaw HT-S40R pomaga zmniejszyć liczbę kabli w kinie domowym. Bezprzewodowy wzmacniacz dźwięku docierającego do tylnych głośników eliminuje przewody ciągnące się przez cały salon, dzięki czemu uzyskanie kinowego brzmienia nie wiąże się z bałaganem ani skomplikowanymi połączeniami.



Aby w salonie było jeszcze mniej kabli, zestaw może bezprzewodowo odbierać dźwięk z telewizorów Sony BRAVIA wyposażonych w funkcję bezprzewodowego połączenia z telewizorem.



Zestaw HT-S40R wspaniale odtwarza nie tylko ścieżki dźwiękowe do filmów, lecz także muzykę. Nagrania ze smartfona można przesyłać bezprzewodowym łączem Bluetooth. Urządzenie jest również wyposażone w port USB do odtwarzania muzyki z urządzeń USB.



Dobry wygląd w każdym domowym salonie

Projektanci zestawu HT-S40R wiele uwagi poświęcili kwestii designu. Smukły, kompaktowy soundbar, nierzucający się w oczy subwoofer i bezprzewodowe tylne głośniki idealnie uzupełnią telewizor BRAVIA i wyposażenie domowego salonu. Soundbar i tylne głośniki są przystosowane do montażu na ścianie, podobnie jak bezprzewodowy wzmacniacz, który można także położyć na stole lub półce.



Błyskawiczne przygotowanie do użytku

Zestaw HT-S40R jest gotowy do użytku niemal od razu po rozpakowaniu — trzeba jedynie połączyć dostarczonymi przewodami soundbar z subwooferem i tylne głośniki z bezprzewodowym wzmacniaczem, a ponadto subwoofer z telewizorem[1]. Potem pozostaje wygodnie usiąść i relaksować przy prawdziwym 5.1-kanałowym dźwięku przestrzennym. Wyposażenie zestawu obejmuje złącze HDMI ARC oraz wejście optyczne i analogowe.



Możliwość wyboru ustawień dźwięku

Dobór brzmienia do oglądanego lub słuchanego materiału umożliwiają cztery tryby dźwięku: Kino, Muzyka, Standardowy i Automatyczny. Dostępne są także tryby Noc i Głos. Aby uzyskać jeszcze lepsze wrażenia, można wyregulować głośność subwoofera.



Zestaw HT-S40R będzie można nabyć od maja 2021 r.































Źródło: Info Prasowe / SONY