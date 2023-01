Sony INZONE M3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony poinformowała o rozpoczęciu dostaw do Polski monitora gamingowego INZONE M3. Nowy produkt z technologią HDR ma rozdzielczość Full HD. Jego wysoka częstotliwość odświeżania (240 Hz), czas przejścia GtG (Gray to Gray) 1 ms i obsługa zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) pozwalają graczom dokładnie śledzić działania rywali w strzelankach. Dzięki wyświetlaniu ponad 99% barw z przestrzeni sRGB gra jest pełna bogatych, żywych kolorów. Specjalna trójnożna podstawa o małej głębokości zapewnia maksimum wygody w czasie gry, a zarazem pozostawia więcej miejsca na urządzenia peryferyjne. Ponieważ sam monitor nie zajmuje dużej powierzchni, użytkownicy z łatwością umieszczą nachyloną klawiaturę i dużą podkładkę pod mysz gamingową obok lub pod spodem. Mogą również wyregulować wysokość i nachylenie oraz ukryć przewody w celu utrzymania porządku na blacie.







Narzędzia ułatwiające grę

Automatyczny przełącznik KVM (automatyczny przełącznik koncentratora USB) umożliwia obsługę dwóch komputerów przy użyciu tej samej klawiatury, myszy i słuchawek podłączonych do monitora. Po wybraniu trybu obrazu „Gra FPS” jasność i kontrast są optymalizowane tak, by poprawić widoczność przeciwników. Funkcja korektora czerni pozwala natomiast wydobyć detale ginące w cieniach.



Idealny do PlayStation 5

Monitor INZONE M3 jest wyposażony w funkcję automatycznego odwzorowywania odcieni HDR, wprowadzoną z myślą o lepszej współpracy z konsolą PlayStation 5. Funkcja ta umożliwia automatyczne rozpoznanie monitora podczas początkowej konfiguracji i optymalizację ustawień HDR. Oprócz tego monitor automatycznie przełącza się w tryb Kino podczas oglądania filmów z PlayStation 5, a w tryb Gra podczas gry.



Program INZONE Hub: dostosowywanie gry do własnych upodobań

Do sterowania monitorami i słuchawkami INZONE służy opracowany przez Sony, przeznaczony na komputery PC program INZONE Hub. Umożliwia on dostosowywanie różnych parametrów i funkcji, w tym ustawień obrazu i dźwięku, do indywidualnych upodobań.



















Źródło: Info Prasowe / SONY