Sony WH-1000XM4 w limitowanej wersji ,Silent White’

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony ogłosiła wprowadzenie do oferty słuchawek WH-1000XM4 w nowej, limitowanej wersji „Silent White”. Są one wyposażone w tę samą wiodącą na rynku technologię redukcji hałasu, co inne warianty kolorystyczne tego popularnego modelu. Premiera nowej wersji zbiega się w czasie z 75. rocznicą powstania Sony, przypadającą w maju 2021 r. Słuchawki WH-1000XM4 „Silent White” mają perłowy połysk, tworzący wrażenie głębi i posmak luksusu. W porównaniu ze standardowymi wersjami, czarną i srebrną, słuchawki WH-1000XM4 „Silent White” pokryte są dodatkową warstwą lakieru, co zapewnia zachowanie wysokiej jakości bieli i jeszcze większą odporność na powstawanie plam. Taki sam kolor mają akcesoria do słuchawek: etui i przewody.







Najnowsza, biała wersja wzornicza łączy wszystkie technologie niezwykle popularnych słuchawek WH-1000XM4 z nową, stylową kolorystyką, pozwalając jeszcze ściślej powiązać słuchanie z własnymi upodobaniami.



W nowych słuchawkach WH-1000XM4 „Silent White”, tak jak i wersjach czarnej i srebrnej, zastosowano najbardziej zaawansowany system redukcji hałasu firmy Sony, tłumiący dźwięki o średniej i wysokiej częstotliwości. Na system ten składa się kilka elementów: procesor redukcji hałasu QN1 HD, technologia dwóch czujników hałasu z nowym algorytmem oraz platforma Bluetooth audio System on Chip, która w czasie rzeczywistym dostosowuje się do hałasu, muzyki i warunków akustycznych. Oparty na technologii Edge-AI system DSEE Extreme dokładniej rekonstruuje dźwięki tracone podczas kompresji cyfrowej. Analizując muzykę w czasie rzeczywistym, zapewnia słuchaczowi bogatsze, pełniejsze wrażenia.



Słuchawki WH-1000XM4 „Silent White” mają szereg inteligentnych technologii zwiększających wygodę użycia i uwalniających ręce. Za przykład może posłużyć funkcja Speak-to-Chat, automatycznie wstrzymująca odtwarzanie muzyki, gdy użytkownik zaczyna mówić. Z kolei funkcja adaptacyjnego odtwarzania wykorzystuje czujnik zbliżeniowy i dwa czujniki przyspieszenia do wykrywania, czy słuchawki są w użyciu. Kolejna inteligentna funkcja to Adaptive Sound Control. Wykrywa ona, gdzie przebywa i co robi użytkownik, a następnie dostosowuje ustawienia dźwięków z otoczenia, zapewniając idealne warunki słuchania.



Słuchawki WH-1000XM4 pozwalają na jednoczesne podłączenie dwóch urządzeń Bluetooth w trybie Multipoint. Całości dopełnia zgodność z technologią NFC, akumulator na 30 godzin słuchania i optymalizacja do współpracy z Asystentem Google i asystentem Amazon Alexa.



Słuchawki z limitowanej serii Silent White będzie można nabyć w salonach Sony Centre. Przedsprzedaż rozpoczyna się dzisiaj (20 kwietnia 2021).

































Źródło: Info Prasowe / SONY