Sony obiektyw szerokokątny z elektryczną regulacją zoomu

Sony wprowadza do oferty 66. obiektyw z mocowaniem typu E: FE PZ 16–35 mm F4 G (SELP1635G). Ten szerokokątny model z elektryczną regulacją zoomu spełni potrzeby wymagających twórców, zapewniając im jeszcze wyższą jakość obrazu, wydajniejszy autofokus i większą funkcjonalność. Ogromne doświadczenie firmy Sony w projektowaniu obiektywów zaowocowało powstaniem najlżejszego na świecie[i] pełnoklatkowego obiektywu szerokokątnego z elektryczną regulacją zoomu i stałą przysłoną F4. Nowy model łączy małe wymiary ze znakomitymi parametrami i kontrolą nad ustawieniami, a dzięki bardzo dobrej jakości obrazu i dużym możliwościom ekspresji będzie atrakcyjną propozycją dla wymagającego twórcy treści filmowych.







Z powodzeniem można go używać również do fotografowania, uzyskując piękne, charakterystyczne dla rodziny G odwzorowanie obrazu połączone z niezwykłą wydajnością systemu AF — a wszystko to w zaskakująco małym obiektywie z elektryczną regulacją zoomu, znakomicie pasującym do zminiaturyzowanych korpusów aparatów. Ponieważ regulacja ostrości i ogniskowej nie powoduje zmiany długości tubusu, obiektyw FE PZ 16–35 mm F4 G znajduje bardzo szeroki zastosowań, od vlogowania i produkcji filmowej po zdalną rejestrację i fotografię krajobrazową.



— Rosnący popyt na treści o wysokiej jakości, zwłaszcza online, rodzi zapotrzebowanie na produkty hybrydowe, dobre do fotografowania i filmowania — mówi Yann Salmon Legagneur, dyrektor ds. marketingu produktu w dziale Digital Imaging Sony Europe. — Obiektyw FE PZ 16–35 mm F4 G został zaprojektowany jako najlżejszy na świecie obiektyw szerokokątny z elektryczną regulacją zoomu i stałą przysłoną F4, aby spełnić potrzeby wymagających użytkowników i usunąć wszelkie ograniczenia ich kreatywności.



Jeszcze lepsza jakość obrazu

Mimo kompaktowej konstrukcji obiektyw FE PZ 16–35 mm F4 G ma wyjątkową rozdzielczość i tworzy piękny efekt bokeh. W zaawansowanej ścieżce optycznej wykorzystano dwie soczewki AA (zaawansowane asferyczne), standardową soczewkę asferyczną oraz po jednej soczewce Super ED (o bardzo małej dyspersji), ED i asferycznej ED. Połączona kompensacja aberracji chromatycznej i sferycznej przekłada się na znakomite parametry optyczne całego kadru w pełnym zakresie ogniskowych, od 16 do 35 mm. Soczewki AA pozwalają dodatkowo uzyskać doskonałe zbliżenia w całym zakresie zoomu. Minimalna odległość między obiektem a matrycą wynosi 0,28 m przy 16 mm i 0.24 m przy 35 mm; maksymalne powiększenie to 0.23×. Zoptymalizowana powłoka skutecznie chroni przed odblaskami i zwiększa dokładność odwzorowania obrazu. ​Przysłona kołowa i starannie skompensowana aberracja sferyczna pozwalają uzyskać gładki, pełnoklatkowy efekt bokeh, który wzmacnia klimat i wymowę obrazu.



Wydajny system AF

Obiektyw FE PZ 16–35 mm F4 G to pierwszy przedstawiciel rodziny Sony α z sześcioma silnikami liniowymi Sony XD (eXtreme Dynamic), używanymi w napędach ostrości i zoomu. Duża szybkość reakcji i płynna, cicha praca obu napędów daje użytkownikom nowy poziom twórczej swobody. W połączeniu z flagowym korpusem Sony α1 obiektyw umożliwia dokładne ustawianie ostrości nawet podczas zdjęć seryjnych z szybkością 30 klatek na sekundę.



Ostrość ma szczególne znaczenie podczas nagrywania ujęć w zwolnionym tempie i filmów w rozdzielczości 4K lub 8K. Obiektyw FE PZ 16–35 mm F4 G współpracuje z korpusami z serii α, by zapewnić niezawodne ustawianie ostrości i jej płynne, ciche utrzymywanie nawet na szybko poruszających się obiektach. Dzięki połączeniu mocnych silników liniowych XD, zoptymalizowanej optyki i szybkiego systemu sterowania powstał niezwykle dokładny system AF, który nie powiększa wymiarów obiektywu.



Obraz, elektryczna regulacja zoomu i obsługa dostosowane do ambitnych zastosowań filmowych

Kierując się opiniami czołowych twórców, firma Sony zaprojektowała obiektyw FE PZ 16–35 mm F4 G tak, by zapewnić im oczekiwaną jakość obrazu i poziom kontroli. Najnowsza technologia obiektywów zapobiega zmianom kąta widzenia podczas ustawiania ostrości oraz zmianom ostrości i osi optycznej podczas regulacji zoomu, ułatwiając uzyskanie obrazów o najwyższej jakości. Systemy regulacji ostrości, zoomu i przysłony pracują bardzo cicho i bez wibracji, nie zakłócają więc nagrywania filmu. ​



Dzięki nowo opracowanemu, napędzanemu silnikami liniowymi XD systemowi elektrycznej regulacji zoomu obiektyw FE PZ 16–35 mm F4 G zapewnia zaawansowane sterowanie, a ponadto szybkie i bezpośrednie reakcje, jak w tradycyjnych obiektywach. Dźwignia zoomu umożliwia zmiany ogniskowej ze stałą szybkością — nawet bardzo małą. Dzięki elektrycznej regulacji zoomu unika się drgań powstających podczas obracania pierścienia regulacji zoomu. Zgodne korpusy pozwalają nawet dostosować kierunek obrotu pierścienia do własnych upodobań. Dużą zaletą obiektywu jest możliwość zdalnej regulacji ogniskowej przyciskami lub regulatorami na zgodnych korpusach lub akcesoriach. System Linear Response MF zapewnia bezpośrednie, liniowe reakcje na delikatne ruchy pierścienia podczas ręcznej regulacji ostrości filmów lub fotografii. Z kolei pierścień przysłony umożliwia szybkie, bezpośrednie zmiany otworu przysłony.



Maksymalna mobilność, kontrola i niezawodność

Połączenie rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych na światowym poziomie umożliwiło stworzenie lekkiego, kompaktowego obiektywu z elektryczną regulacją zoomu i pierścieniami ostrości, zoomu i przysłony, bardzo mobilnego i poręcznego w użyciu. FE PZ 16–35 mm F4 G to najlżejszy na świecie obiektyw szerokokątny F4 z elektryczną regulacją zoomu. Waży zaledwie 353 gramy — o 30% mniej niż model SEL1635Z. Jego wymiary wynoszą tylko 80.5 × 88.1 mm; średnica filtra to 72 mm.



Regulacja ostrości i zoomu nie wpływa na długość tubusu, dzięki czemu obiektyw pozostaje dobrze wyważony i wygodny w obsłudze. Stabilne wyważenie oznacza także możliwość pracy w gimbalu. Podczas filmowania pierścień ostrości można obracać palcem. Na sąsiadujących ze sobą pierścieniach regulacji ostrości i zoomu znajdują się nacięcia. Pomaga to uniknąć pomyłek i zmieniać ustawienia bez odrywania wzroku od monitora. ​



Kolejną ważną cechą obiektywu FE PZ 16–35 mm F4 G jest przełącznik blokady przysłony, który pozwala uniknąć przypadkowego przełączenia przysłony z wybranego wcześniej ustawienia: [A] lub od F4 do F22. Na tubusie znajduje się także przycisk blokady ostrości o dostosowywanej funkcji. Odporna na pył i wilgoć konstrukcja i fluorowa powłoka przedniej soczewki chronią przed zabrudzeniami i zapewniają niezawodność podczas pracy w plenerze.



Dostępność

Nowy obiektyw FE PZ 16–35 mm F4 G będzie można nabyć u autoryzowanych dealerów Sony od maja 2022.

























Źródło: Info Prasowe / SONY