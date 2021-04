Sony wprowadza nowe smartfony Xperia 1 III i Xperia 5 III

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony zapowiedziała dwa nowe modele z flagowych serii smartfonów Xperia 1 i 5: Xperia 1 III i Xperia 5 III. Oba urządzenia mają rozbudowany zestaw cech i funkcji pozwalający użytkownikom produktów Xperia rozwijać swoje pasje. Modele nowej generacji otworzą szereg nowych możliwości przed fotografami, audiofilami, kinomanami, graczami i autorami filmów. Większy potencjał i szybkość przenoszą smartfony Xperia na nowy poziom. Smartfony Xperia 1 III i Xperia 5 III powstały we współpracy z projektantami aparatów α, cenionych za najlepszą na rynku technologię automatycznego ustawiania ostrości. Wszystkie aparaty w obu modelach są wyposażone w szybki, dokładny, ciągły system AF oraz system Real-time Eye AF. Smartfon Xperia 5 III ma dodatkowo funkcję śledzenia obiektów pozwalającą uzyskiwać dokładne zdjęcia obiektów w ruchu po prostym stuknięciu w ekran.







Xperia 1 III ma bardziej zaawansowaną funkcję dla fotografów, którym zależy na doskonałych zdjęciach. Ten model wyposażono w technologię śledzenia w czasie rzeczywistym, pozwalającą dokładnie ustawiać ostrość na nieprzewidywalnie poruszające się obiekty. Dzięki algorytmom opartym na sztucznej inteligencji i czujnikowi iToF 3D do pomiaru odległości technologia śledzenia w czasie rzeczywistym dokładnie wykrywa obiekt, ustawia na niego ostrość i śledzi go nawet w przypadku krótkotrwałego zniknięcia z widoku.



Oba modele wyposażono w ciągły auto fokus obliczający parametry AF/AE 60 razy na sekundę. Umożliwia on precyzyjne wykonanie i zapis 20 zdjęć (20 kl./s) z dokładnie ustawioną ostrością i zoptymalizowaną ekspozycją. Podobne właściwości mają profesjonalne aparaty do fotografowania sportu, na przykład z serii α9. Nowe rozwiązania w procesorze BIONZ X po raz pierwszy umożliwiają wykonywanie zdjęć seryjnych w słabym oświetleniu, z nieosiągalnym w poprzednich modelach poziomem redukcji szumów.



Teleobiektyw o zmiennej ogniskowej

Główną cechą obu modeli jest pierwsze na świecie zastosowanie w smartfonie teleobiektywu o zmiennej ogniskowej połączonego z matrycą Dual Pixel. Maksymalna ogniskowa tego obiektywu wynosi 105 mm. Uzupełnia go szybki autofokus, nad pracą którego czuwa czujnik Dual PDAF. W momencie przełączenia między ogniskową 70 mm a 105 mm następuje błyskawiczna korekta ustawienia ostrości, co pozwala szybko uchwycić piękną scenę.



Cztery dostępne ogniskowe — 16 mm, 24 mm, 70 mm i 105 mm — pozwolą twórczym fotografom utrwalać na wspaniałych zdjęciach krajobrazy, portrety i zwierzęta. Tak jak w poprzednich modelach aparaty mają optykę ZEISSTM skalibrowaną specjalnie do smartfonów Xperia. W uzyskaniu wiernego odwzorowania obrazu i wysokiego kontrastu pomaga przeciwodblaskowa powłoka ZEISS T.



Mnóstwo twórczych możliwości

W obu smartfonach Xperia nowej generacji zastosowano nową technologię zwiększania rozdzielczości zoomu dzięki sztucznej inteligencji — AI super resolution zoom. Jest ona oparta na algorytmach sztucznej inteligencji Sony. Przywraca szczegółowość i rozdzielczość obrazu, zapobiegając obniżeniu dokładności.



Smartfony Xperia 1 III i Xperia 5 III, tak jak poprzednie modele, mają funkcję Photography Pro, opracowaną we współpracy z zawodowymi fotografami. Pozwala ona używać wielu funkcji ręcznej regulacji znanych z aparatów α, takich jak czułość ISO czy czas otwarcia migawki, jak również wskazania EV, formatu RAW i dedykowanego przycisku spustu migawki (z tłoczonym wykończeniem w modelu Xperia 1 III). Nowością w tegorocznych smartfonach jest Tryb podstawowy funkcji Photography Pro. Umożliwia on łatwe użycie szeregu funkcji fotograficznych: dotykowego wyzwalania migawki, układu pionowego, artystycznego efektu bokeh, panoramy i innych.



Smartfony Xperia 1 III i Xperia 5 III są także wyposażone w najnowszy stabilizator obrazu Optical SteadyShot z technologią FlawlessEye, łączący większą szybkość odczytu przetwornika z optyczną stabilizacją obrazu opartą na własnym algorytmie Sony. Rozwiązanie to pozwala nagrywać wyjątkowo płynne i stabilne ujęcia wideo.



Duży ekran dla miłośników kina

Nowe smartfony Xperia będą marzeniem kinomanów oglądających filmy w domowym zaciszu i poza nim. Model Xperia 1 III ma 6.5-calowy wyświetlacz OLED 4K HDR 21:9 CinemaWide odświeżany z częstotliwością 120 Hz, a Xperia 5 III — 6.1-calowy wyświetlacz OLED HDR 21:9 CinemaWide odświeżany z częstotliwością 120 Hz. Oba produkty zagwarantują widzom intensywne przeżycia wizualne i pozwolą bez reszty oddać się oglądaniu ulubionego filmu lub programu telewizyjnego.



Nowością w opartym na technologii CineAlta Trybie twórcy, służącym do wiernego odzwierciedlenia zamysłu twórców rozrywki, jest fabryczna kalibracja wyświetlacza OLED z bardzo dokładnie ustawionym punktem bieli. Wyświetlacz naśladuje reprodukcję kolorów na profesjonalnych monitorach Sony, używanych między innymi w czołowych wytwórniach filmowych z Hollywood. Wspólną cechą obu modeli jest 10-bitowa dokładność wyświetlania (8 bitów + 2-bitowe wygładzanie), umożliwiająca pokazanie mnóstwa kolorów bez kolorowych pasów i zapewniająca obsługę przestrzeni barw BT.2020.



Smartfony Xperia 1 III i Xperia 5 III są źródłem niezrównanych doznań audiowizualnych. Znany już z poprzednich modeli procesor X1 do urządzeń mobilnych przetwarza każdy obraz z użyciem technologii remasteringu HDR BRAVIA, nadając obrazowi niezwykłą ekspresję. Lepszy kontrast, kolory i wyrazistość obrazu oznaczają większy realizm materiałów oglądanych w streamingu. Ponowne wykorzystanie systemu Dolby Atmos i jego optymalizacja we współpracy z Sony Pictures Entertainment zapewniają urzekający, wielowymiarowy dźwięk ze słuchawek lub wbudowanych głośników stereofonicznych.



Łatwiejsza gra

Ulepszenia wprowadzone w smartfonach Xperia 1 III i Xperia 5 III mogą okazać się kluczowe przy osiąganiu zwycięstw w grach. Wprowadzony już wcześniej wyświetlacz 21:9 przenosi graczy w sam środek akcji, a dzięki zmodernizowanemu wyświetlaczowi o częstotliwości odświeżania 120 Hz, zastosowanemu teraz zarówno w serii 1, jak i serii 5, szybko poruszające się obiekty są wyświetlane płynnie i wyraźnie widoczne, co pomaga podczas zaciętych zmagań. Wprowadzenie osłabiania rozmycia ruchu z częstotliwością 240 Hz oznacza ponadto, że zawartość obrazu aktualizowana jest 240 razy na sekundę, co dodatkowo zwiększa wyrazistość gry. Z kolei reakcje na dotyk z częstotliwością 240 Hz gwarantują dokładną kontrolę nad przebiegiem wydarzeń i stanowią duże ułatwienie w rywalizacji.



Kolejną nowością w obu modelach jest regulacja balansu bieli. Dzięki niej mniej męczy się wzrok, co pozwala grać na komórce przez dłuższy czas. Nowa funkcja L-y raiser (zwiększania niskiego poziomu gamma) pomaga dostrzec przeciwników ukrytych w ciemności. Jej działanie polega na poprawie widoczności detali w ciemnych fragmentach bez prześwietlenia jasnych części obrazu.



Jedną z najważniejszych cech nowych smartfonów Xperia 1 III i Xperia 5 III jest połączenie znakomitego obrazu z wciągającym dźwiękiem. Po podłączeniu słuchawek do gniazda 3.5 mm można usłyszeć zalety nowych rozwiązań audio przy minimalnym poziomie opóźnień. Nowy korektor dźwięku pozwala wzmacniać lub wyciszać odgłosy kroków, wystrzałów itp., a tym samym usłyszeć zbliżającego się przeciwnika i uprzedzić jego działania. W grach zespołowych przyda się zoptymalizowany mikrofon V.C. Zapewnia on wyraźny dźwięk podczas rozmów, a w połączeniu z pewnymi zestawami słuchawkowymi redukuje hałas w tle.



Zapaleni gracze mogą teraz wracać pamięcią do chwil zwycięstwa wiernie utrwalonych za pomocą funkcji nagrywania z dużą szybkością klatek — maksymalnie 120 kl./s. Działająca podczas gry funkcja nagrań R.T. (nagrań z cofniętym czasem) automatycznie przechowuje obraz z 30 sekund gry. Gracze mogą zatem łatwo cofać się do kluczowych momentów, takich jak akcje na wagę zwycięstwa, by je utrwalić i udostępnić online znajomym lub rywalom.



Na zakończenie warto wspomnieć o systemie zasilania chroniącym przed przegrzaniem, który zapobiega zmniejszeniu wydajności gry. Dzięki bezpośredniemu zasilaniu obwodów telefonu, z pominięciem ładowania baterii, zmniejsza się obciążenie termiczne, co pozwala uniknąć przegrzania.



Filmowanie na profesjonalnym poziomie

Tryb Cinematography Pro „powered by CineAlta” rozszerza możliwości narracji wizualnej o efektowne ujęcia filmowe 4K HDR 120 kl./s do odtworzenia w zwolnionym tempie. Rejestrowany obraz można odtwarzać nawet w 5‑krotnie zwolnionym tempie (przy 24 kl./s). Nagrania są także dokonywane w proporcjach 21:9 z szybkością 24, 25, 30 lub 60 kl./s, co zwiększa ekspresję filmu. Zaawansowani użytkownicy mogą skorzystać z ośmiu wstępnie zaprogramowanych ustawień wyglądu obrazu (Look). Służą one do zarządzania kolorem i nadawania filmowanym scenom najróżniejszych klimatów. W nagrywaniu czystego dźwięku pomaga unikatowa, firmowa technologia inteligentnej filtracji wiatru, która wykorzystuje zaawansowaną technologię separacji dźwięków do redukcji hałasów wywoływanych przez wiatr.



Nowe modele mają szereg ulepszeń w systemie obsługi, które wprowadzono specjalnie dla autorów filmów. Przykładowo, aby ułatwić kontrolę nad przebiegiem pracy, umożliwiono sprawdzanie ilości wolnej pamięci i pozostałego czasu nagrywania. Użytkownik może też z łatwością ustalić, jakie parametry były użyte podczas nagrywania określonego klipu, aby zastosować je w innych projektach. Rejestrowane parametry obejmują rozdzielczość, liczbę klatek na sekundę, ustawienie wyglądu, ogniskową, stabilizację, balans bieli, czułość ISO, czas otwarcia migawki, ustawienie ostrości i poziom dźwięku. Nagrany materiał filmowy można też sprawdzać i porządkować za pomocą funkcji odtwarzania klipów. Aby włączyć odtwarzanie, wystarczy przesunąć palcem po ekranie telefonu.



Odtwarzanie dźwięku zgodnie z zamysłem twórcy nagrania

Nowe smartfony Xperia zapewnią intensywną rozrywkę nie tylko kinomanom, lecz także miłośnikom muzyki. Oba modele odtwarzają dźwięk zoptymalizowany we współpracy z Sony Music Entertainment. Dzięki połączeniu unikatowego sprzętowego dekodera z nową technologią wirtualizacji głośników są pierwszymi na świecie smartfonami odtwarzającymi nagrania 360 Reality Audio przez głośniki. W rezultacie słuchacz może zanurzyć się w dźwięku tak realistycznym, jak na koncercie albo w studiu nagraniowym. Odtwarzanie może się odbywać przez wbudowane głośniki stereofoniczne lub słuchawki podłączone przewodowo lub bezprzewodowo. Dodatkowo, nabywcy jednego z nowych modeli, którzy utworzą konto w serwisie TIDAL, będą przez trzy miesiące mogli bezpłatnie korzystać z planu TIDAL Hi-Fi, obejmującego dostęp do materiałów 360 Reality Audio.



Podczas odtwarzania dwukanałowego dźwięku stereo do gry wkracza nowa technologia 360 Spatial Sound. Przetwarza ona utwory stereofoniczne w czasie rzeczywistym w taki sposób, by zapewnić słuchaczowi intensywne, wciągające wrażenia. Technologia ta działa zarówno podczas odtwarzania utworów zapisanych w telefonie, jak i przesyłanych z serwisów streamingowych.



Muzyki o wysokiej jakości można słuchać przez głośniki stereo lub w słuchawkach — bezprzewodowych lub z wtykiem audio 3.5 mm. Stereofoniczne głośniki Full-stage są umieszczone z przodu telefonu, dzięki czemu efektywnie rekonstruują pole dźwiękowe. W przypadku smartfona Xperia 1 III głośniki te są o 40% mocniejsze niż w poprzednim modelu, co wynika z nowej konstrukcji obudowy głośnika, zwiększającej ciśnienie akustyczne i eliminującej wibracje. O 40% wzrósł też poziom dźwięku reprodukowanego przez gniazdo audio 3.5 mm, ograniczeniu uległy natomiast zniekształcenia przy dużej głośności.



Smartfony Xperia 1 III i Xperia 5 III to kolejne modele obsługujące nagrania w wysokiej rozdzielczości, również przy odtwarzaniu bezprzewodowym. Poprawę jakości muzyki cyfrowej, między innymi z serwisów streamingowych z muzyką i filmami, zapewnia funkcja DSEE Ultimate. Wykorzystuje ona technologię sztucznej inteligencji Sony, by automatycznie, w czasie rzeczywistym optymalizować pasmo częstotliwości i zakres dynamiczny. W rezultacie każdy utwór nabiera cech nagrania o wysokiej rozdzielczości.



Szybkość w każdej sytuacji

Nowe modele Xperia, wyposażone w łącza 5G i Wi-Fi oraz najnowszą platformę mobilną 5G Qualcomm Snapdragon 888, wyznaczają kolejny poziom wydajności smartfona. Wynika to z zastosowania procesora Qualcomm Kryo 680, o 25% szybszego niż w produktach poprzedniej generacji, i procesora Qualcomm Adreno 660, odwzorowującego grafikę o 35% szybciej.



Funkcja Łączność inteligentna wykorzystuje mechanizm pogłębionego uczenia się Xperia i biblioteki sieci neuronowych Sony do analizy sygnałów Wi-Fi i prognozowania problemów z łącznością. Smartfony Xperia 1 III i Xperia 5 III oceniają jakość dostępnych sieci Wi-Fi jeszcze przed nawiązaniem połączenia, zapobiegając wyborowi niedziałającej sieci. W przypadku przewidywanych problemów z łączem Wi-Fi następuje automatyczne przełączenie na transmisję danych w sieci komórkowej.



Bateria o pojemności 4500 mAh w obu modelach zapewnia zapas energii na cały dzień, a szereg funkcji optymalizujących ładowanie zwiększa wygodę użytkowania i wydłuża czas eksploatacji baterii. Dostarczana w zestawie ładowarka XZQ-UC1 pozwala w zaledwie 30 minut naładować smartfon nawet do 50%. Co więcej, funkcja adaptacyjnego ładowania Xperia umożliwia wydłużenie eksploatacji baterii obu smartfonów nawet do trzech lat (z dwóch lat w poprzednich modelach). Funkcja ta monitoruje stan ładowanego telefonu, nie dopuszczając do przeciążenia baterii. Oprócz tego smartfon Xperia 1 III może być bezprzewodowo ładowany ze współpracujących ładowarek i ma funkcję udostępniania baterii, pozwalającą użyć go do ładowania innych urządzeń.



Elegancki wygląd i funkcjonalność

Projektanci smartfonów Xperia 1 III i Xperia 5 III wiele uwagi poświęcili kwestii solidności. Smartfon Xperia 1 III elegancko łączy formę z funkcją. Jest wykonany z materiałów o wysokiej jakości i ma wyrazisty wygląd, na który składa się matowa ramka i tył obudowy. Ekran wyświetlacza pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass Victus — najbardziej wytrzymałym ze wszystkich rodzajów szkła Gorilla, bardziej odpornym na upadek i zarysowanie. W modelu Xperia 5 III wyświetlacz i tył obudowy są wykonane ze szkła Corning Gorilla Glass 6 z lustrzanym wykończeniem i uzupełnione mocną, metalową ramką. Aby zapewnić użytkownikowi jeszcze większy komfort, oba modele są chronione przed wodą i pyłem na poziomie IP65/68.



Z myślą o intensywnym użytkowaniu oba modele mają ulepszone funkcje pracy w wielu oknach. Funkcja okna podręcznego pozwoli szybko zająć się nowym zadaniem, po czym wrócić do poprzedniego. Na zakończenie warto wspomnieć, że po sparowaniu ze słuchawkami Sony użytkownik zyskuje szybki dostęp do aplikacji Sony | Headphones Connect, którą może wybrać z nowego „Menu bocznego sensora”.



Akcesoria

Do obu modeli można dokupić ulepszoną stylową osłonę o właściwościach antybakteryjnych. Ta trwała osłona z wbudowaną podstawką pozwala położyć telefon na boku, aby umożliwić wygodne oglądanie. Pokrywająca ją powłoka antybakteryjna zapewnia nawet 99.9-procentową ochronę, zapobiegając rozwojowi komórek i ułatwiając utrzymanie czystości.



Dostępna jest także nieduża ładowarka o mocy 30 W z systemem zasilania przez złącze USB-C. Ma ona funkcję ochrony przed przegrzaniem i certyfikat zgodności z technologią PPS (Programmable Power Supply) ograniczającą oddziaływanie ciepła.



Dostępność

Smartfon Xperia 1 III będzie oferowany w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i fioletowej. Dostawy Xperii 1 III wraz z systemem Android 11 rozpoczną się wczesnym latem.



Smartfon Xperia 5 III, będzie dostępny w kolorach czarnym oraz zielonym. Dostawy Xperii 5 III wraz z systemem Android 11 rozpoczną się wczesnym latem.

























Źródło: Info Prasowe / SONY