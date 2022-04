Soundbar PC Razer Leviathan V2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Leviathan V2 to najnowszy soundbar do komputerów PC w ofercie Razer, oferujący użytkownikowi klarowny dźwięk, bogaty w detale, zapewniający immersyjne wrażenia słuchowe — i to z poziomu biurka. Zestaw jest pierwszym soundbarem do gier oferującym dźwięk przestrzenny THX Spatial Audio. System Leviathan V2 składa się z dwóch pełnozakresowych przetworników, dwóch membran biernych, dwóch głośników wysokotonowych i skierowanego w dół subwoofera, co sumarycznie przekłada się na wyraźne, czyste tony wysokie i głębokie, mocne basy, które podniosą poziom doznań każdego rodzaju rozrywki przed komputerem. Ten wieloprzetwornikowy soundbar został zaprojektowany tak, aby zapewnić wysokiej jakości dźwięk w pełnym zakresie częstotliwości, czyniący każdy dialog w grze czy filmie bardziej wyrazistym i bliższym.







Dzięki bogatemu portfolio opatentowanych rozwiązań stosowanych w obszarze rozrywki, Razer Leviathan V2 korzysta z technologii THX® Spatial Audio, aktywowanej z poziomu komputera. Znajdziemy tu także 18-strefowy system podświetlenia Razer Chroma RGB, dzięki czemu rozgrywka staje się jeszcze bardziej wciągająca, a gracz zyskuje możliwość pełnej personalizacji podświetlenia korzystając z niezliczonej liczby ustawień dynamicznych efektów świetlnych.



Soundbar Leviathan V2 wyposażony jest w standard Bluetooth 5.2, który zapewnia użytkownikom stabilne połączenie i wygodę podczas przełączania się między sparowanymi urządzeniami. Razer Leviathan V2 to moc zamknięta w kompaktowych rozmiarach. Mamy tu m.in. odłączane nóżki, które umożliwiają graczom ustawienie głośnika pod idealnym kątem — tak, aby jak najlepiej pasował pod monitor. To soundbar, który wzbogaci każdą chwilę przed komputerem o niezapomniane wrażenia dźwiękowe.



Sugerowana cena detaliczna producenta (MSRP), to 249.99 EURO.



































Źródło: Info Prasowe / Razer