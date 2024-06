Specjalny tryb PvE w World of Tanks z okazji 80. rocznicy D-Day

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Z okazji 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii 6 czerwca 1944 roku, znanego jako D-Day, World of Tanks wprowadza do gry serię okolicznościowych wydarzeń upamiętniających jeden z najważniejszych momentów w historii II wojny światowej. Nowe warianty rozgrywki zawierają między innymi całkowicie nowy tryb PvE Operacja Overlord, tematyczną przepustkę bitewną, specjalną historyczną transmisję przeprowadzoną z LCT 7074, jedynego znanego ocalałego czołgu desantowego Wielkiej Brytanii, który brał udział w D-Day i wiele więcej.



Już od dziś, 6 czerwca, czołgiści mogą wziąć udział w zupełnie nowym trybie solo PvE inspirowanym Operacją Overlord, który umożliwia doświadczenie walk podczas lądowania w Normandii. Uczestnicy będą dowodzić doskonale znanymi czołgami M4A3E8 Sherman, a ich celem będzie przebicie się przez ufortyfikowaną obronę wroga. Aby zniszczyć nabrzeżne bunkry chroniące baterie przeciwlotnicze, gracze będą korzystać ze wsparcia dodatkowych sił alianckich samolotów zwiadowczych i artylerii krążowników, która jest zdolna zadać dewastujące zniszczenia celom wroga.



Na graczy czekają też inne wyzwania i przeszkody, ponieważ mapa wypełniona jest śmiercionośnymi minami. Aby zapewnić sobie pomyślną przeprawę, dowódcy skorzystają z sekretnej broni: Sherman Crab. To specjalnie zaprojektowany pojazd wsparcia wykrywający miny, który brał czynny udział w działaniach podczas II wojny światowej. Pomógł bezpiecznie nawigować na wrogich polach walki, celowo detonując ładunki wybuchowe i wyznaczając drogę do osiągniecia krytycznego zwycięstwa.



Dzięki specjalnej przepustce sezonowej D-Day, dostępnej od czerwca do sierpnia, gracze przejdą przez trzy rozdziały historii. Ukończenie każdego z nich nagrodzi czołgistów nowymi pojazdami premium poziomu VI, wyposażonymi w specjalne style 3D związane z rocznicą oraz trzema nowymi członkami załogi. Nowy sezon przepustki wypełniony jest licznymi nagrodami, w tym obligacjami, kredytami, dniami konta premium, ekwipunkiem i innymi przedmiotami w grze.



Dostępna będzie również specjalna interaktywna mapa D-Day, na której czołgiści będą mogli zapoznać się z wydarzeniami związanymi z rocznicą. Przechodząc przez sekwencję misji tematycznych, gracze otrzymają specjalne żetony, które można wymienić na pojazdy premium, unikatowe modyfikacje i dni konta premium.







źródło: Informacja prasowa