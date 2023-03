Spotify świętuje 10 lat obecności w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W lutym 2023 roku Spotify świętuje dziesięciolecie obecności na polskim rynku. Przez cały ten czas marka kształtowała gusta muzyczne Polaków i znacząco przyczyniła się do wzrostu popularności rodzimych artystów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dowodem na to jest m.in. top lista artystów, którą wypełniają wyłącznie polscy twórcy. Z roku na rok popularność polskiej muzyki wzrasta. W samym 2022 polskie piosenki na Spotify zostały odtworzone na świecie aż 17 miliardów razy, co stanowi imponujący wynik w porównaniu z 179 milionami odtworzeń na koniec roku 2013. Ten trend pokazuje, że konsumpcja lokalnej muzyki miała znaczący wpływ na listy przebojów. W pierwszym roku działalności Spotify w Polsce na liście przebojów Top 100 znajdowało się zaledwie 5 utworów lokalnych twórców. W 2022 roku liczba ta wzrosła do 76.







Przyglądając się bliżej szczytom list popularności, w latach 2013-2017 najczęściej streamowanymi artystami w Polsce były zagraniczne gwiazdy, a dopiero w 2017 zaczęliśmy widzieć polskich twórców wśród Top 5 artystów roku. Punktem zwrotnym był rok 2018, kiedy to czterech z pięciu najczęściej streamowanych artystów na polskim Spotify stanowili Polacy: Taco Hemingway, Quebonafide, TACONAFIDE i Dawid Podsiadło. W pierwszej piątce najczęściej streamowanych polskich artystek ostatniej dekady znalazły się: sanah, Daria Zawiałow, Margaret, Young Leosia i Brodka.



Prawdziwy “boom” na polską muzykę rozpoczął się między 2017 a 2018 rokiem, kiedy liczba polskich piosenek na playlistach zwiększyła się z 9 do aż 43, i od tamtej pory sukcesywnie wzrasta. Coraz więcej polskich artystów jest również streamowanych poza Polską. Na 10 lat po starcie Spotify, utwory rodzimych twórców z edytorskich playlist serwisu są słuchane poza naszym krajem 700% częściej niż miało to miejsce w roku 2013. Jeżeli chodzi o polskojęzyczne podcasty na Spotify znajdziemy ich obecnie blisko 20 tysięcy. Rok do roku obserwujemy też prawie 30-procentowy wzrost liczby programów tworzonych przez polskich podcasterów.



Od rocka po hip hop: jak zmieniały się gusta muzyczne Polaków

Na przestrzeni ostatnich 10 lat gusta muzyczne Polaków bardzo się zmieniły. W momencie startu Spotify na polskim rynku najpopularniejszym gatunkiem muzycznym wśród Polaków był rock. Obecnie Polacy najchętniej wybierają polski hip hop i polski trap. Jeżeli jednak mowa o młodszym pokoleniu, podchodzi ono do muzyki z dużo większą swobodą, nie przywiązuje aż tak dużej wagi do daty wydania danego utworu czy klasyfikacji pod kątem gatunkowym.





10 lat Spotify w Polsce

Spotify rozpoczął swoją przygodę w Polsce w lutym 2013 roku. Od samego początku działalności na polskim rynku marka konsekwentnie prowadziła działania mające na celu wspieranie polskiej muzyki, artystów, a także, od pewnego momentu, lokalnych podcasterów.

· Już w 2013 roku wsparcie Spotify dla polskich artystów przyniosło pierwsze rezultaty. W czerwcu Dawid Podsiadło stał się pierwszym polskim artystą, który osiągnął pułap 500 tysięcy odtworzeń miesięcznie.

· W maju 2015 roku na Spotify pojawił się pierwszy polskojęzyczny podcast. W 2022 roku ich liczba wyniosła prawie 20 tysięcy.

· W grudniu 2015 użytkownicy mogą cieszyć się po raz pierwszy Spotify Wrapped, które powstaje pod nazwą “Year in Music”.

· W kwietniu 2017 roku Spotify wprowadził narzędzie Spotify for Artists (Spotify dla Artystów), pomagające polskim twórcom w jeszcze bardziej efektywnym docieraniu do słuchaczy.

· W tym samym roku, w październiku, Spotify przedstawił pierwsze edytorskie playlisty w Polsce, wspierając odkrywanie nowych artystów, ze szczególnym uwzględnieniem tych lokalnych.

· W kwietniu 2021 roku Spotify uruchomił program EQUAL Polska, którego celem jest wspieranie polskich artystek. Do tej pory w inicjatywie wzięło udział ponad 20 lokalnych gwiazd, w tym Kaśka Sochacka, Luna czy Sara James.

· Zaledwie dwa miesiące później, w czerwcu 2021 roku, Spotify uruchomił kolejny ważny program - RADAR Polska, wspierający wschodzących polskich artystów w budowaniu kariery i promocji ich utworów. Porównując rok przed i po dołączeniu do programu, 10 lokalnych muzyków, w tym Marissa oraz Zalia, zanotowały imponujący wzrost streamów: w przypadku Marissy wyniósł on aż 2500%, a w przypadku Zalii - ponad 140%.

· W lutym 2022 roku Spotify przedstawił następny strategiczny program Fresh Finds Polska służący wspieraniu karier polskich artystów niezależnych. Po roku działalności, Spotify pomógł rozwinąć skrzydła aż 465 lokalnym wykonawcom, którzy znacząco zwiększyli liczbę miesięcznych słuchaczy, a użytkownicy platformy dokonali aż 2 milionów muzycznych odkryć.



10 najbardziej streamowanych artystów w Polsce od 2013 roku stanowią wyłącznie polscy artyści:

1. Taco Hemingway

2. Mata

3. White 2115

4. Bedoes 2115

5. Quebonafide

6. Lanek

7. sanah

8. Young Igi

9. Malik Montana

10. Żabson



Najczęściej streamowane utwory w Polsce od 2013 (wszystkie poza jednym należą do polskich artystów):

1. Mata, Pedro, francis - Kiss cam

2. White 2115 - California

3. Kizo - Disney

4. Mata, Trooh Hippi – Szafir

5. Sobel - Impreza

6. Quebonafide, Duit, Zawiałow - BUBBLETEA

7. Smolasty, francis, Pedro, Tribbs - Duże Oczy

8. Tymek, Big Scythe - Język ciała

9. Guzior, Favst - BLUEBERRY

10. The Weeknd - Blinding Lights











Źródło: Info Prasowe / Spotify