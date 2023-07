Spotify uruchamia funkcję Blend z Dawidem Podsiadło

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Po raz pierwszy, Spotify współpracuje z polskim artystą przy funkcji Blend - stworzonej po to, by umacniać relacj​e między artystami i ich fanami. Od 12 lipca, przy okazji 10-lecia działalności artystycznej Dawida Podsiadło, użytkownicy Spotify mogą zobaczyć na ile zbliżone są ich własne preferencje muzyczne do gustu jednego z najpopularniejszych artystów w kraju. W trakcie 10-letniej kariery, Dawid Podsiadło pobił wiele rekordów na Spotify w Polsce. W 2013 roku, kiedy to Spotify pojawiło się w Polsce, Dawid został pierwszym polskim artystą, który osiągnął pułap 500 tysięcy odtworzeń miesięcznie. Jest obecnie jednym z najchętniej streamowanych artystów w kraju, który jako pierwszy w 2022 roku przekroczył próg 3 milionów miesięcznych słuchaczy na Spotify w Polsce.







W 2022 roku Spotify współpracował z twórcą przy premierze jego albumu “Lata Dwudzieste. Enhanced Album”, a sama płyta zajęła 4 miejsce w globalnym zestawieniu Spotify, Top Album Global Debut Chart, za okres 21-23 października 2022.



Kliknij TUTAJ, by stworzyć playlistę Blend z Dawidem Podsiadło. Sprawdź, na ile Twój gust muzyczny pokrywa się z gustem artysty i podziel się otrzymanym wynikiem z przyjaciółmi.











Źródło: Info Prasowe - Spotify