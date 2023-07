Wideorejestrator Navitel AR202 NV

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITEL wprowadza do sieci Media Expert, Avans i Electro wideorejestrator AR202 NV, którego zaawansowane parametry w stosunku do ceny zapowiadają wakacyjny hit sprzedażowy. W kwocie 169.99 PLN otrzymujemy optykę GC2053 z trybem Night Vision, rozdzielczość wideo Full HD, szerokie pole widzenia kamery 140°, kompresję nagrań wideo bez utraty ich jakości oraz tryb parkingowy, uruchamiający nagrywanie po wychwyceniu drgań pojazdu. Navitel AR202 NV rejestruje wysokiej jakości wideo 1920x1080 pikseli, nawet przy słabym oświetleniu, po zmroku. Efekt ten był możliwy do osiągnięcia za sprawą użycia soczewki składającej się z czterech warstw szkła oraz zastosowaniu zawansowanego sensora optycznego z trybem nocnym. Szeroki kąt widzenia kamery 140° pozwala nagrać drogę przed pojazdem, sąsiednie pasy ruchu oraz pobocze.







Urządzenie nagrywa nieprzerwanie w pętli, aż do momentu, gdy skończy się miejsce na karcie pamięci. Rejestrator obsługuje karty microSD do 64GB pojemności, co dzięki standardowi kompresji nagrań H.264 w zupełności wystarcza do ciągłego użytkowania. Pliki wideo można na bieżąco podejrzeć na dwucalowym wyświetlaczu IPS. Gdy zdarzy się kolizja lub wypadek, nagranie zostaje zabezpieczone i może być dowodem niewinności procesowej.



Model AR202 NV ma kompaktowe wymiary, jego stylowa czarna obudowa będzie się komponować z wnętrzem każdego samochodu. W zestawie z urządzeniem kupujący otrzymuje ładowarkę samochodową USB-C, uchwyt typu przyssawka oraz voucher na mapę Europy w prezencie na rok!



Rejestrator Navitel AR202 NV można nabyć wyłącznie w sieci Media Expert, Avans i Electro w kwocie 169.99 PLN.

























Źródło: Info Prasowe - Navitel