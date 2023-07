Sharp SumoBox

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp Consumer Electronics z dumą przedstawia SumoBox, przenośny głośnik o wysokiej wydajności, który uderzy Cię jak zapaśnik sumo. Dzięki imponującej mocy, wydajności i przenośności SumoBox sprawi, że będziesz słyszany przy każdej okazji: na festiwalach, imprezach, zajęciach na siłowni, występach ulicznych, koncertach i nie tylko. SumoBox (CP-LS100) zapewnia do 105 dB czystej przyjemności dźwiękowej dzięki potężnemu systemowi głośników stereo o mocy 120 W RMS, składającemu się z 2 x 8-calowych głośników niskotonowych i 2 x 2-calowych głośników wysokotonowych. Wykonana z drewna obudowa głośników SumoBox oferuje piękną akustykę, a jej kątowa konstrukcja zapewnia optymalne rozproszenie dźwięku.







SumoBox jest pierwszym produktem, przy tworzeniu którego Sharp nawiązał współpracę z francuską marką audio Devialet, wdrażając technologię SAM (Speaker Active Matching). SAM® firmy Devialet umożliwia SumoBox wytwarzanie bogatego, szczegółowego i mocnego basu przy minimalnych słyszalnych zniekształceniach. W połączeniu z unikalną konstrukcją zamkniętej (niewentylowanej) skrzynki, głośniki są precyzyjnie zarządzane, aby odtwarzać dźwięk tak, jak powinien być słyszany.



Przemysłowa kratka z czarnej stali jest zarówno funkcjonalna, jak i imponująca. Narożne ochraniacze z gumy silikonowej mogą być doczepiane podczas używania SumoBox na podłodze lub transportu; umożliwiają one również pozycjonowanie boczne, gdy SumoBox jest używany jako odsłuch. W przypadku używania w pozycji pionowej lub na stojaku, narożne ochraniacze można usunąć i zastąpić niskoprofilowymi nóżkami. 3 wytrzymałe uchwyty na górze i po bokach umożliwiają łatwe pozycjonowanie SumoBox niezależnie od tego, jak zdecydujesz się go używać.



Poczuj Rock’a z SumoBox – najlepszym systemem nagłośnieniowy na każdą jam session

Profesjonalny panel SumoBox posiada mnóstwo opcji łączności: 3 kanały wejściowe, combo TRS/XLR (2x) z regulacją pogłosu, tonów niskich i wysokich oraz Aux/Bluetooth, wszystkie z niezależną kontrolą poziomu. Łatwo jest podłączyć keyboard, gitarę lub mikrofon i z łatwością regulować poziomy. SumoBox można bezprzewodowo połączyć z innym SumoBox w trybie Duo, aby uzyskać prawdziwie bezprzewodowe odtwarzanie stereo. Alternatywnie, można użyć przewodowego łącza głośnikowego do połączenia łańcuchowego wielu SumoBoxów i współdzielenia źródeł wejściowych. Jeśli planujesz koncert lub wydarzenie, na podstawie znajduje się poręczny, standardowy uchwyt głośnikowy 1 3/8 cala, dzięki czemu można go łatwo zamontować na stojaku, aby uzyskać jeszcze lepsze wrażenia dźwiękowe.



Potężny dźwięk, przyjazne funkcje: wymienna bateria i inteligentne sterowanie za pomocą aplikacji

Kolejną unikalną cechą SumoBox jest (dołączona do zestawu) wymienna/ładowalna bateria litowo-jonowa 14.8 V 5 Ah, która zapewnia do 10 godzin odtwarzania. A jeśli potrzebna jest natychmiastowa ciągłość, wystarczy wymienić baterię na inną (dostępną osobno) w ciągu kilku sekund. Alternatywnie, wystarczy podłączyć do zasilania sieciowego, aby naładować akumulator i grać dalej. SumoBox może być sterowany z dowolnego miejsca w pomieszczeniu za pośrednictwem aplikacji Sharp Life, co zwiększa jego niesamowitą wszechstronność.



Cena i dostępność

SumoBox (CP-LS100) jest już dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej 1999 PLN w sklepach RTV EURO AGD oraz Media Expert.



Promocja: Wymienna bateria do głośnika SumoBox w cenie 1 zł!

Z przyjemnością informujemy, że Sharp Consumer Electronics ogłasza specjalną promocję na wymienną baterię do głośnika SumoBox. Promocja rozpocznie się 13 lipca i potrwa do końca miesiąca. W ramach tej promocji, każdy klient, który zakupi głośnik SumoBox, będzie mógł nabyć wymienną baterię w cenie jednego złotego. To doskonała okazja, aby zapewnić sobie jeszcze większą wygodę i mobilność podczas korzystania z głośnika SumoBox. Promocja obowiązuje w sklepach RTV EURO AGD i Media Expert.

















Źródło: Info Prasowe - Sharp