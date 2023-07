Patriot Viper prezentuje Viper Elite 5 DDR5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Patriot Memory zapowiada nadchodzącą premierę swoich najnowszych pamięci DDR5 z wysokowydajnej serii Viper Elite 5. Nowe moduły oferują wysokie częstotliwości taktowania do 7000 MHz i pojemności do 96 GB, zapewniając graczom i entuzjastom technologii topową wydajność i stabilność. Moduły Viper Elite 5 tworzone są na bazie wysokiej jakości układów scalonych, w tym odblokowanych układów PMIC, a do tego zapewniają obsługę profili podkręcania Intel XMP 3.0 i AMD EXPO oraz zupełnie nowy design inspirowany najszybszymi pociągami. Pamięci Viper Elite 5 będą wyposażone w jedyną w swoim rodzaju białą matową osłonę termiczną, łączącą wysoką wydajność i wyróżniającą stylistykę. Co więcej, do wyboru będą warianty z podświetleniem RGB, jak i pozbawiony tej funkcji.







Ogłoszone i zaprezentowane po raz pierwszy na targach CES 2023 w Las Vegas, a ostatnio pokazane na targach Computex 2023, pamięci Viper Elite 5 oficjalnie zadebiutują w drugiej połowie lipca 2023 roku.



Sugerowane ceny producenta:

PVER532G70C38KW – 697 PLN

PVER564G62C42KW – 1076 PLN

PVER532G62C42KW – 574 PLN

PVER548G60C42KW – 920 PLN























Źródło: Info Prasowe - Patriot