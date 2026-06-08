Star Wars Zero Company - Premiera 27 sierpnia
Electronic Arts ogłosiło, że Star Wars Zero Company, turowa gra taktyczna dla jednego gracza, stworzona przez Bit Reactor we współpracy z Lucasfilm Games, ukaże się na PC, PlayStation®5 i Xbox X|S 27 sierpnia 2026 r. Przedsprzedaż jest już dostępna na wszystkich platformach. Klimatyczna oprawa graficzna i rozgrywka Star Wars Zero Company wciągną graczy w realia emocjonującej, szpiegowskiej rozgrywki, toczącej się w cieniu Wojen Klonów. Gra pozwala wcielić się w byłego oficera Republiki Galaktycznej, Hawksa, stojącego obecnie na czele Kompanii Zero. To niekonwencjonalny oddział zawodowców z najróżniejszych zakątków galaktyki, mający w swoich szeregach, między innymi, żołnierza-klona, Mandaloriankę ze starożytnego klanu Verminoth czy padawankę Jedi. Kompanii Zero przyjdzie zewrzeć szyki, by wytropić i powstrzymać Kundri Fathom – przywódczynię sprzymierzonej z Separatystami sekty Nieskończonego Zwoju.
Operując z bazy Kompanii Zero zwanej Dziuplą, gracze będą rekrutować operatorów i rozwijać ich zdolności, rozbudowywać placówkę, kupować nowe wyposażenie i podejmować się nowych misji z poziomu holostołu. Na polu bitwy będą z kolei pogłębiać więzi między predefiniowanymi bohaterami oraz samodzielnie utworzonymi operatorami, by zdobywać nowe zdolności wsparcia, takie jak np. wspólny trening, rozwijający zdolności i statystyki. Gracze będą się przemieszczać po nieustannie zmieniającej się mapie galaktyki, obejmującej ponad 150 planet, a każda podjęta przez nich decyzja wpłynie na przebieg przygody.
Centralnym elementem Star Wars Zero Company jest personalizacja. Postać Hawksa i rekrutowanych operatorów można tworzyć, sięgając po osiem dobrze znanych ras ze świata Gwiezdnych Wojen: Devaronian, ludzi, Neimoidian, Ovissian, Togrutan, Twi’leków, Weequayów i Zabraków. Głosy, stroje i wiele innych aspektów postaci Hawksa oraz operatorów można modyfikować – podobnie jak też ich specjalizacje i zdolności. Zadaniem graczy będzie ich zgrać, aby stworzyć jak najlepszy oddział do danej misji.
Gracze mogą zamówić Edycję Standardową Star Wars Zero Company w przedsprzedaży w sugerowanej cenie 219.90 zł na PC oraz 269,90 PLN na PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Edycja Specjalna jest dostępna w sugerowanej cenie 269,90 PLN na PC oraz 299 PLN na konsolach i zawiera dwa dodatkowe, unikatowe pakiety kosmetyczne oraz pięć malowań broni inspirowanych epoką Wojen Klonów. Wszystkie zamówienia w przedsprzedaży zapewniają pakiet kosmetyczny Krystaliczne droidy astromechaniczne, w skład którego wchodzą droid R3 i półprzezroczyste, krystaliczne głowy droidów astromechanicznych dla wariantów R4 i R5 oraz debiutującego w Star Wars Zero Company droida BR-1. Przedsprzedażowy zakup Edycji Specjalnej gwarantuje całą dodatkową zawartość przedsprzedażową oraz zawartość na wyłączność dla Edycji Specjalnej.
Równolegle z premierą gry 27 sierpnia nakładem Walt Disney Records ukaże się ścieżka dźwiękowa ze Star Wars Zero Company, zawierająca oryginalne utwory wyróżnionego nagrodą GRAMMY kompozytora Gordy’ego Haaba.
ech, bedzie grane, być może doczekam promocji ;)