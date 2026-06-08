Star Wars Zero Company - Premiera 27 sierpnia

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Electronic Arts ogłosiło, że Star Wars Zero Company, turowa gra taktyczna dla jednego gracza, stworzona przez Bit Reactor we współpracy z Lucasfilm Games, ukaże się na PC, PlayStation®5 i Xbox X|S 27 sierpnia 2026 r. Przedsprzedaż jest już dostępna na wszystkich platformach. Klimatyczna oprawa graficzna i rozgrywka Star Wars Zero Company wciągną graczy w realia emocjonującej, szpiegowskiej rozgrywki, toczącej się w cieniu Wojen Klonów. Gra pozwala wcielić się w byłego oficera Republiki Galaktycznej, Hawksa, stojącego obecnie na czele Kompanii Zero. To niekonwencjonalny oddział zawodowców z najróżniejszych zakątków galaktyki, mający w swoich szeregach, między innymi, żołnierza-klona, Mandaloriankę ze starożytnego klanu Verminoth czy padawankę Jedi. Kompanii Zero przyjdzie zewrzeć szyki, by wytropić i powstrzymać Kundri Fathom – przywódczynię sprzymierzonej z Separatystami sekty Nieskończonego Zwoju.







Operując z bazy Kompanii Zero zwanej Dziuplą, gracze będą rekrutować operatorów i rozwijać ich zdolności, rozbudowywać placówkę, kupować nowe wyposażenie i podejmować się nowych misji z poziomu holostołu. Na polu bitwy będą z kolei pogłębiać więzi między predefiniowanymi bohaterami oraz samodzielnie utworzonymi operatorami, by zdobywać nowe zdolności wsparcia, takie jak np. wspólny trening, rozwijający zdolności i statystyki. Gracze będą się przemieszczać po nieustannie zmieniającej się mapie galaktyki, obejmującej ponad 150 planet, a każda podjęta przez nich decyzja wpłynie na przebieg przygody.



Centralnym elementem Star Wars Zero Company jest personalizacja. Postać Hawksa i rekrutowanych operatorów można tworzyć, sięgając po osiem dobrze znanych ras ze świata Gwiezdnych Wojen: Devaronian, ludzi, Neimoidian, Ovissian, Togrutan, Twi’leków, Weequayów i Zabraków. Głosy, stroje i wiele innych aspektów postaci Hawksa oraz operatorów można modyfikować – podobnie jak też ich specjalizacje i zdolności. Zadaniem graczy będzie ich zgrać, aby stworzyć jak najlepszy oddział do danej misji.



Gracze mogą zamówić Edycję Standardową Star Wars Zero Company w przedsprzedaży w sugerowanej cenie 219.90 zł na PC oraz 269,90 PLN na PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Edycja Specjalna jest dostępna w sugerowanej cenie 269,90 PLN na PC oraz 299 PLN na konsolach i zawiera dwa dodatkowe, unikatowe pakiety kosmetyczne oraz pięć malowań broni inspirowanych epoką Wojen Klonów. Wszystkie zamówienia w przedsprzedaży zapewniają pakiet kosmetyczny Krystaliczne droidy astromechaniczne, w skład którego wchodzą droid R3 i półprzezroczyste, krystaliczne głowy droidów astromechanicznych dla wariantów R4 i R5 oraz debiutującego w Star Wars Zero Company droida BR-1. Przedsprzedażowy zakup Edycji Specjalnej gwarantuje całą dodatkową zawartość przedsprzedażową oraz zawartość na wyłączność dla Edycji Specjalnej.



Równolegle z premierą gry 27 sierpnia nakładem Walt Disney Records ukaże się ścieżka dźwiękowa ze Star Wars Zero Company, zawierająca oryginalne utwory wyróżnionego nagrodą GRAMMY kompozytora Gordy’ego Haaba.



























źródło: Info Prasowe - Electronic Arts