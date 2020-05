Startuje kolejna edycja konkursu #CreateAsUs!

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wystartował konkurs #CreateAsUs! To już dwunasta edycja akcji skierowanej do młodych twórców – ilustratorów, grafików i projektantów. Czasy są „wyjątkowe”, często wyzwalające inne spojrzenie i nieoptymistyczne przemyślenia. Z drugiej strony stwarzają okazję do twórczego wyzwolenia! Motywem przewodnim tegorocznej edycji będą właśnie „czasy najbliższe”. Jak zawsze młodzi twórcy będą inspirowani przez ambasadorów #CreateAsUs i wspierani nowymi technologiami marki ASUS. Wszyscy, którzy chcą pokazać swoją wizję świata do 24 maja, mogą wysłać swoje prace za pośrednictwem strony CreateAsUs.pl Do wygrania m.in. ASUS ZenBook Pro Duo UX581, a także wiele innych nagród.







Hasło #CreateAsUs wywodzi się z DNA marki ASUS, która od lat pokazuje, w jaki sposób łączyć technologię z estetyką. Pierwsza edycja odbyła się w 2016 r., już na starcie współpracując z wyjątkowymi ambasadorami ze świata designu, ilustracji i gier. #CreateAsUs poprzez szereg działań chce zachęcić ludzi do odważnego wyrażania siebie i korzystania z najnowszych technologii podczas projektowania. Konkurs skierowany jest do młodych twórców – grafików, ilustratorów, rysowników. Każda edycja opiera się na wybranym motywie przewodnim i to właśnie on wyznacza „ścieżkę artystyczną”. Na każdym etapie młodzi twórcy inspirowani są przez ambasadorów #CreateAsUs, którzy zachęcają ich do odkrywania i eksperymentowania, ale także wspierani przez najnowocześniejszy sprzęt marki ASUS, który ujawnia inne oblicze technologii.



Na czym polega zadanie? Każdy młody artysta, który chce wziąć udział w konkursie wybiera jedną z kategorii konkursowych (może wybrać wszystkie), rzuca wodzę wyobraźni i wyraża siebie poprzez stworzenie wyjątkowego projektu naklejki w duchu idei #CreateAsUs. W tegorocznej edycji wszystkie kategorie będą podejmowały tematykę związaną z otaczająca nas nową rzeczywistością, nowymi definicjami „normalności”, oraz najbliższą przyszłością. 3 kategorie konkursowe:

FREEDOM (czym jest i jak na społeczeństwo wpływa „nowa wolność”)

MULTITASKING (wielozadaniowość jako nowa rzeczywistość)

FUTURE (co czeka społeczeństwo, oraz czy nastąpi powrót do „normalności”)



Pełne opisy kategorii konkursowych i szczegóły konkursu znajdują się na stronie CreateAsUs.pl.



Wszyscy uczestnicy konkursu #CreateAsUs muszą nie tylko w wyjątkowy sposób pokazać swoją wizję świata, ale i zaskoczyć umiejętnym połączeniem procesu twórczego z najnowszymi technologiami.





Jak co roku pieczę nad młodymi twórcami trzymać będą wyjątkowi ambasadorzy #CreateAsUs. Którzy zawsze wspierają, inspirują i przede wszystkim zachęcają do eksperymentowania podczas procesu twórczego. Oryginalność i indywidualny styl ambasadorów pozwala, młodym artystom wybrać własną drogę i wizję twórczą – dlatego też każdy jest odpowiedzialny za wybraną, idealną dla siebie kategorię konkursową: Paweł Jaroński (FREEDOM), Ilona Myszkowska – Chata Wuja Freda (MULTITASKING), Rafał Szłapa (FUTURE), ponadto w tej edycji do grona #CreateAsUs dołączyła czwórka utalentowanych artystów: Małgorzata Sobczak (FUTURE), Karol Banach (FREEDOM), Michał Dziekan (MULTITASKING) oraz Anna Łazowska (FREEDOM). Aby zainspirować do działania aspirujących twórców, każdy z Ambasadorów przygotował własną pracę na wybrany temat.



W dwunastej edycji konkursu #CreateAsUs, w Jury „zasiądą” wyjątkowe postacie związane z szerokorozumianą sztuką, twórczością, projektowaniem, oraz nowymi technologiami, które będą oceniać prace młodych artystów:

dr Małgorzata Sobocińska-Kiss (Wykładowca Grafiki na WIT, gdzie jest również organizatorką i kuratorką wystawy UPGROWTH prezentującej najlepsze prace dyplomowe na tej uczelni. Od wielu lat tworzy ilustracje na okładki magazynów dla wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, a także tworzy projekty okładek książek, stron internetowych i innych magazynów.)

Rafał Szłapa (Projektant plakatów, okładek książek oraz ilustracji. Jego komiksy pojawiały się na łamach m.in. Przekroju, Gazety Wyborczej, czy Nowej Fantastyki. Twórca znanej serii „Bler”. Zwycięzca trzeciej edycji #CreateAsUs)

Adam Żelazko (Brand Development Manager w ASUS Polska. Ukończył WSISiZ na kierunkach informatyki [komputerowe wspomaganie grafiki] oraz zarządzania. Mimo wielkiej miłości do pracy z 3D Studio, porzucił pracę z grafiką na rzecz komunikacji marketingowej. Współtwórca projektu #CreateAsUs, fan nowych technologii i fotografii.)



Swoje prace młodzi twórcy mogą wysyłać do 24 maja do godz. 23:59. Po tym terminie jury wybierze głównego zwycięzcę, a także przyzna pięć dodatkowych nagród pieniężnych i aż 15 wyróżnień. Główną nagrodę stanowi najnowocześniejszy sprzęt marki ASUS – komputer ZenBook Pro Duo UX581. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na CreateAsUs.pl.



































