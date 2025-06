SteelSeries prezentuje nowe słuchawki z serii Arctis Nova3 Wireless

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SteelSeries rozszerza dziś swoją nagradzaną serię Arctis Nova o nowe słuchawki bezprzewodowe Arctis Nova 3 Wireless oraz aplikację Arctis App. Wraz ze wzrostem popularności gier, SteelSeries konsekwentnie dostarcza przełomowe produkty i rozwiązania programowe, rozwiązując realne problemy graczy i definiując nowoczesny styl życia związany z gamingiem. Według szacunków Newzoo, w I kwartale 2025 liczba graczy na świecie wyniosła 2,9 miliarda, a segment konsolowy notuje ponowny wzrost, który ma się utrzymać do 2027 roku. Na ten trend wpływają premiery nowych gier i konsol oferujących pełne zanurzenie w wirtualnych światach. Zestawy słuchawkowe Arctis Nova 3 Wireless zostały zaprojektowane od podstaw, by ustanowić nowy standard jakości dźwięku premium i dać graczom pełną kontrolę nad brzmieniem na konsolach.







Konsolom nowej generacji należy się dźwięk nowej generacji. Nowy członek rodziny Arctis Nova łączy moc słuchawek Arctis Nova 3 Wireless i aplikacji Arctis App do kontroli dźwięku w czasie rzeczywistym, z ponad 200 predefiniowanymi ustawieniami audio, funkcją Quick Switch Wireless (2.4GHz lub Bluetooth 5.3), superszybkim ładowaniem (9 godzin pracy po 15 minutach ładowania), a wszystko to w lekkiej i komfortowej konstrukcji, w cenie 109.99 USD.



Słuchawki z serii Arctis Nova 3 Wireless zostały stworzone z myślą o graczach konsolowych – Xbox, PlayStation, Nintendo Switch – ale działają też na PC i innych platformach.

• Autorskie przetworniki Nova– specjalnie zaprojektowane, mocne przetworniki z neodymowymi magnesami zapewniają dynamiczny bas i unikalne, szczegółowe brzmienie. System 360° Spatial Audio przenosi immersję na nowy poziom (pełna kompatybilność z Tempest 3D Audio na PS5, Microsoft Spatial Sound i innymi), gwarantując pełne zanurzenie dzięki dźwiękowi przestrzennemu.

• Mobilna aplikacja Arctis App – rewolucyjna aplikacja umożliwia kontrolę brzmienia w czasie rzeczywistym, z ponad 200 profilami dźwiękowymi stworzonymi przez inżynierów dźwięku, profesjonalnych graczy i twórców gier. Można zmieniać ustawienia bez wychodzenia z gry, zyskując przewagę nad przeciwnikami. Profile są dostępne m.in. dla Call of Duty, Fortnite, GTA i wielu innych.

• Quick-Switch Wireless – błyskawiczne przełączanie między szybkim połączeniem 2.4GHz a Bluetooth 5.3. Gdy grasz, połączenie Bluetooth pozostaje w gotowości, dzięki czemu nie przegapisz powiadomień o połączeniach. Oddzielne profile EQ dla trybu 2.4GHz i Bluetooth pozwalają dostosować brzmienie niezależnie.

• Wieloplatformowe granie – niewielki dongle USB-C pozwala łatwo przełączać się między konsolami i urządzeniami takimi jak: Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, PC, Meta Quest, handheldy oraz smartfony i tablety z USB-C.

• 15 minut ładowania = 9 godzin gry – zoptymalizowane szybkie ładowanie przez USB-C oferuje aż 9 godzin działania po zaledwie 15 minutach ładowania, czyli nawet 3x więcej niż typowe słuchawki. Pełne naładowanie to do 30+ godzin pracy w trybie 2.4G lub 40+ godzin przez Bluetooth.

• Mikrofon ClearCast 2.X – nowy mikrofon w serii Arctis Nova 3 Wireless z szerokopasmową technologią zapewnia 2-krotnie wyższą jakość komunikacji: 32 kHz / 16 bitów.

• Lekka, wytrzymała i wygodna konstrukcja – wytrzymała i elastyczna obudowa z podwójnie zawieszonymi ramionami, zdejmowane poduszki z pianki memory foam i regulacja wysokości. Wszystko to przy wadze zaledwie 260 g i miękkim pałąku równomiernie rozkładającym nacisk. Dostępne kolory: czarny, biały, aqua i lawendowy.



Dostępność i ceny:

Zestawy słuchawkowe z serii Arctis Nova 3 Wireless można kupić na stronie SteelSeries.com oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie w sugerowanej cenie detalicznej:

• Arctis Nova 3P/3X Wireless – USA: 109.99 USD | UK: 99.99 GBP | EMEA: 109.99 EURO | APAC: 109.99 USD

• Aplikacja Arctis App – dostępna bezpłatnie w Google Play oraz App Store



































źródło: Info Prasowe - SteelSeries