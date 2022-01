Switchit – wynajmij mocne PC-ty wraz z kompleksową obsługą

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tęsknota za offline’owymi wydarzeniami gamingowymi doskwiera nam wszystkim. Jednocześnie towarzyszy nam wiara w to, że w nadchodzącym 2022 roku sytuacja wróci do normy i ponownie będziemy mogli się spotkać. Niezawodnym partnerem przy takich okazjach będzie firma Switchit, która zajmuje się między innymi wynajmem komputerów gamingowych. Switchit oferuje kompleksowe dostarczanie sprzętu IT, a przedstawiciele firmy będą pomocni na każdym etapie. Okażą wsparcie już w trakcie planowania eventu, dopasowując produkty pod wymagania techniczne i budżet organizatorów. Sprzęt jest dostarczany w profesjonalnych case’ach, dzięki czemu nie ma obaw o jego bezpieczeństwo w trakcie transportu. Dodatkowo, korzystając z usług Switchit, można liczyć na szerokie wsparcie techniczne.







Flota oferowana przez Switchit robi wrażenie. Firma oferuje aż 150 komputerów, które są w stanie zaspokoić oczekiwania gamerów. PC-ty posiadają procesory Intel Core i9, karty graficzne RTX 2070 SUPER i 16 GB pamięci RAM. Ważną zaletą – zwłaszcza w przypadku turniejów LAN – jest także kieszeń HOT SWAP, która umożliwia szybką wymianę SSD. Daje to wiele możliwości i pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Wystarczy, że organizatorzy skonfigurują system na jednym komputerze, a następnie mogą go ekspresowo klonować i przenosić 1-do-1 na kolejne jednostki.



O jakość wynajmowanego sprzętu nie musimy się obawiać. Eksperci Switchit dbają, by ten zawsze był w najwyższej formie. PC-ty testowane są w ekstremalnych warunkach w trakcie przynajmniej 3-godzinnej kontroli stabilności pod obciążeniem. Zarówno przed wynajmem, jak i po jego zakończeniu przeprowadzany jest również wnikliwy audyt techniczny.



Firma ma spore doświadczenie jeśli chodzi o współpracę z organizatorami wydarzeń esportowych. Z jednostek przygotowanych przez Switchit korzystali m.in. uczestnicy turnieju ESL Mistrzostwa Polski, finałów dywizji Mistrzowskiej Polskiej Ligi Esportowej, finałów Apex Legends Preseason Invitational w Alvernia Planet Kraków oraz Valorant Open Tour we Francji. Komputery pojawiły się również w strefie Lotto Free2Play na Intel Extreme Masters. Z maszyn od Switchit można korzystać także w Kinguin Esports Performance Center, największym e-sportowym centrum w kraju.



Spełnij marzenie o customowym PC

Zdobywane przez wiele lat doświadczenie w budowaniu komputerów o bardzo dużej mocy wykorzystywane jest również do spełniania marzeń. Switchit zajmuje się bowiem składaniem maszyn dostosowywanych do indywidualnych potrzeb. W zaledwie trzech krokach można zdobyć swój wymarzony custom PC i sięgnąć po sprzęt, z którego korzystają profesjonalni gracze esportowi na całym świecie, by poczuć się się jak jeden z nich.



Rozwój biznesu

Kompleksowe podejście okaże się także pomocne, gdy będziemy potrzebować wynajmu, kupna sprzętu dla nowego pracownika lub zdecydujemy się na wymianę większej ilości jednostek w firmie. Switchit maksymalnie uprości cały proces, znajdując najkorzystniejsze oferty i najlepsze podzespoły, a innowacyjny system zarządzania flotą IT pozwoli na bieżąco monitorować stan techniczny sprzętu. Dzięki wygodnemu i korzystnemu finansowaniu twoja firma może spokojnie się rozwijać.



Masz w planach esportowy lub gamingowy event? Chcesz wymienić bądź kupić nowy sprzęt do firmy? A może pragniesz w końcu spełnić marzenie o customowym PC? Niezależnie od tego, czy jesteś klientem biznesowym, czy indywidualnym, oferowane przez Switchit usługi ułatwią twoje życie -> Wystarczy tutaj KLIKNĄĆ...

























Źródło: Info Prasowe / Galaktus PR