ZOTAC - nowy ZBOX Magnus Mini PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

ZOTAC Technology Limited, globalny producent innowacyjnych kart graficznych i mini PC, wraz z otwarciem targów CES 2022 prezentuje nowości w swojej ofercie. Najnowsza seria MAGNUS EN oferuje wydajność nowej generacji dorównującą nawet niektórym komputerom stacjonarnym. Wszystko to w cienkiej i małej obudowie o objętości zaledwie 2.65 litra. MAGNUS EN173080C, wyposażony w procesor Intel Core i7, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 oraz najwyższej klasy łączność, radzi sobie z wymagającymi zadaniami z niezrównaną szybkością. Zwiększy on produktywność osób z niego korzystających oraz zapewni intensywne wrażenia w grach dzięki obsłudze zaawansowanych technologii, w tym ray tracing i DLSS.







Seria MAGNUS EN przy pomocy nowo wprowadzonego rozwiązania NVIDIA Omniverse oferuje twórcom treści 3D i artystom bezproblemową pracę w popularnych aplikacjach do tworzenia treści. Tworzenie i wizualizacja scen w czasie rzeczywistym oraz współpraca z innymi osobami w ramach współdzielonej sceny przyśpieszą wiele procesów.



Za sprawą dodatkowych portów HDMI i DisplayPort posiadacze nowego Magnusa będą mogli stworzyć wieloekranowe stanowisko pracy. Ponadto port Thunderbolt 4 umożliwia szybkie przesyłanie danych z kompatybilnych zewnętrznych pamięci masowych, co usprawni pracę lub rozgrywkę.



MAGNUS EN173080C umożliwia wygodne dostosowanie lub rozbudowę pamięci i pamięci masowej dzięki beznarzędziowemu dostępowi do gniazd pamięci SO-DIMM, Intel Optane Memory, M.2 SSD oraz 2.5-calowej wnęce HDD/SSD.



Nowy Magnus będzie dostępny w konfiguracji bez podzespołów lub z 16 GB pamięci DDR4, dyskiem SSD M.2 o pojemności 512 GB, 2.5-calowym dyskiem HDD o pojemności 1 TB oraz preinstalowanym systemem Windows 11 Home.

























Źródło: Info Prasowe / ZOTAC