Palit prezentuje karty GeForce RTX 3050 Dual i StormX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Palit Microsystems Ltd, autoryzowany partner firmy NVIDIA w segmencie niezintegrowanych kart graficznych, ogłosił wprowadzenie modeli GeForce RTX 3050 Dual i StormX Series. GeForce RTX 3050 oferuje wydajność i efektywność architektury NVIDIA Ampere większej liczbie graczy niż kiedykolwiek wcześniej i jest pierwszym procesorem graficznym klasy 50, który obsługuje najnowsze gry wykorzystujące technologię Ray Tracingu z prędkością ponad 60 kl./s. RTX 3050 jest wyposażony w rdzenie RT drugiej generacji do Rray Tracingu i rdzenie Tensor trzeciej generacji do obsługi DLSS i AI. Ray Tracing to nowy standard w grach, a RTX 3050 sprawia, że ​​jest on dostępny łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej.







Karty z serii Palit GeForce RTX 3050 Dual wyposażona są w dwa duże wentylatory 90 mm zapewniające wydajne chłodzenie oraz duże wycięcia w backplate poprawiające wentylację. Konfigurowalne oświetlenie RGB jest umieszczone na grzbiecie karty, dzięki czemu gracze mogą cieszyć się minimalistycznymi efektami świetlnymi.



Kompaktowa, ale potężna seria StormX została również zaprezentowana w linii produktów Palit GeForce RTX 3050. Niewiarygodnie mała obudowa zawiera potężną moc pełnowymiarowej karty graficznej. Dzięki długości zaledwie 17 cm Palit StormX jest idealny do systemów o niewielkich rozmiarach. Gracze mogą doświadczyć 100% wydajności oszczędzając miejsce i budując łatwe do przenoszenia komputery.





































Źródło: Info Prasowe / Palit