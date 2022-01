Acer - nowe notebooki gamingowe serii Predator oraz Nitro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer zapowiedział odświeżenie linii laptopów gamingowych Predator oraz Nitro, wprowadzając wraz z początkiem roku do swojej oferty komputery Predator Triton 500 SE, Predator Helios 300 oraz Acer Nitro 5 w nowej odsłonie. Predator Triton 500 SE (PT516-52s) to specjalna edycja, przeznaczona do pracy i do gier. Wewnątrz urządzenia znajdziemy procesor Intel Core 12. generacji (do modelu i9 włącznie), kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop i 32 GB pamięci LPDDR5 5200 MHz, co przekłada się na ekstremalną wydajność — również w najbardziej wymagających, nowych grach AAA.







Z zewnątrz mamy z kolei niezwykle minimalistyczne wzornictwo — całkowicie metalowa obudowa sprawia, że sprzęt wkomponowuje się z łatwością zarówno w środowisko biurowe, jak i np. w przestrzeń sali wykładowej. 19.9 mm (0.75 cala) szerokości w najcieńszym miejscu sprawia, że Predator Triton 500 SE staje się wyjątkowo mobilny i poręczny, natomiast aż do 2 TB ultraszybkiej pamięci PCIe Gen4 przekłada się na mnóstwo przestrzeni dyskowej na gry i inne pliki.



Ta imponująca konfiguracja sprzętowa korzysta ze wsparcia najnowocześniejszej technologii chłodzenia. W laptopie zastosowano potrójny system wentylacji, w tym dwa wentylatory 3D AeroBlade 5. generacji — każdy wyposażony w 89 metalowych łopatek. Technologia Vortex Flow kieruje strumień powietrza generowany przez wentylatory na najważniejsze podzespoły, a rozmieszczone w przemyślany sposób: pianka termoelastyczna i pasta termiczna pokrywająca procesor oraz cztery ciepłowody dodatkowo poprawiają wydajność układu chłodzenia. Oprócz efektów w postaci wyższej wydajności całego laptopa, zastosowane rozwiązania chłodzące sprawią też, że wnętrze komputera nie będzie się przegrzewać, co z pewnością przełoży się na wyższy komfort użytkowania — i to przez naprawdę długi czas, a to dzięki aż maksymalnie 12 godzinom czasu pracy baterii o pojemności 99.98 Wh.



Obraz wyświetlany na 16-calowym wyświetlaczu Triton 500 SE prezentuje się rewelacyjnie. Gracze z pewnością docenią obecność panelu WQXGA (2560 x 1600) o częstotliwości odświeżania 240 Hz i czasie reakcji 3 ms, który korzysta dodatkowo z technologii NVIDIA G-SYNC z funkcją synchronizacji klatek. Twórcy treści docenią z kolei jasność na poziomie 500 nitów, 100% pokrycia gamy kolorów DCI-P3 oraz proporcje obrazu 16:10 — a także obecność czytnika kart SD™ 7.0 do zgrywania zdjęć.



Na pokładzie laptopa znajdziemy system operacyjny Windows 11, a także cały szereg portów USB 3.2 2, w tym dwa porty Thunderbolt 4 Type-C z obsługą DisplayPort i funkcją zasilania, natomiast port HDMI 2.1 daje użytkownikowi możliwość wykorzystania potencjału rozdzielczości 4K@120 Hz dzięki opcji podłączenia zewnętrznego wyświetlacza. Standardem jest tu ultraszybka łączność sieciowa, którą gwarantuje technologia Intel Killer E3100G 2.5G Ethernet Controller, Intel Killer Wi-Fi 6E 1675i i Control Center 2.0.





Predator Helios 300 — maksimum wydajności

Predator Helios 300 (PH315-55) to laptop gamingowy o imponujących możliwościach, wyposażony w całą gamę najwyższej klasy rozwiązań sprzętowych: Procesor Intel Core i7 do 12. generacji, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 lub NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 32 GB pamięci DDR5-4800 MHz i 2 TB pamięci masowej PCIe Gen4 SSD RAID 0. Istotnym punktem tej niezwykłej maszyny jest 15,6-calowy wyświetlacz QHD (2560 x 1440) IPS z częstotliwością odświeżania 165 Hz. Z kolei odświeżona — bardziej minimalistyczna — obudowa w połączeniu z listwą świetlną sprawia, że laptop prezentuje się równie świetnie także na zewnątrz.



System dwóch wentylatorów, z których jeden to wentylator 3D AeroBlade 5-generacji, skutecznie chłodzi wnętrze laptopa. Dodatkowym wsparciem jest tu pasta termiczny na bazie ciekłego metalu oraz technologia Acer CoolBoost. Wystarczy jedno wciśnięcie wbudowanego przycisku PredatorSense, by sterować prędkością wentylatora korzystając z jednego z czterech domyślnych trybów pracy. Pojedyncze naciśnięcie wbudowanego przycisku Turbo natychmiast zwiększa parametry ustawień wydajności do maksimum, co przekłada się na rozgrywkę z wrażeniami na najwyższym poziomie. Ciekawym — i niezwykle efektownym — rozwiązaniem jest zastosowanie oświetlenia mini-LED w klawiaturze, dzięki czemu każdy klawisz zyskuje osobne podświetlenie w standardzie RGB.



Laptop korzysta z systemu operacyjnego Windows 11. Jeśli chodzi natomiast o łączność, to użytkownik ma do dyspozycji technologię Killer DoubleShot Pro (E2600+1675i) oraz WiFi 6E, a także tego bogaty zestaw portów, w tym HDMI 2.1 do podłączenia zewnętrznych monitorów lub konsoli, port Thunderbolt Type-C oraz dwa porty USB 3.2 Gen2, z których jeden umożliwia ładowanie urządzeń mobilnych nawet wtedy, gdy komputer jest wyłączony. Laptop dostępny jest również w wersji z 17.3-calowym wyświetlaczem (PH317-56) z panelem IPS (QHD 165 Hz / 144 Hz).





Acer Nitro 5 — zaspokoi potrzeby niejednego gracza

Acer Nitro 5 to laptop gamingowy, który daje graczom do dyspozycji wszystko to, czego potrzebują, by móc mierzyć się z wyzwaniami (także sprzętowymi), które mogą rzucić im najnowsze gry AAA. Komputer wyposażony jest w procesor Intel Core i7 do 12. generacji (AN515-58) oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Para gniazd M.2 SSD (PCIe Gen 4) przekłada się na ogromną ilość pamięci do dyspozycji, a opcja rozbudowy RAM do 32 GB pamięci DDR4 3200 oferuje graczom masę przestrzeni niezbędnej do obsługi wielu aplikacji jednocześnie. Warto zwrócić uwagę na panel QHD 165 Hz o czasie reakcji 3 ms, dzięki czemu rozgrywka staje się bardzo płynna. Dzięki zastosowaniu technologii Killer Ethernet E2600 i Intel Killler Wi-Fi 6 AX1650i, gracze zyskują możliwość nadania priorytetu ruchowi sieciowemu powiązanemu z grami, co ma ogromne znaczenie w każdej rozgrywce, gdzie liczy się każda sekunda.



Laptop Nitro 5 może być również wyposażony w procesor AMD Ryzen 6000 (AN515-46), kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti oraz do 32 GB pamięci RAM DDR5 4800 MHz najnowszej generacji. Ten model laptopa Nitro 5 dostępny jest w dwóch wariantach: z panelem FHD 144 Hz lub z panelem 165 Hz QHD. W obydwu zastosowano technologię AMD FreeSync, by rozgrywka była płynna dzięki wyeliminowaniu znanego wielu graczom efektu „rwania się” obrazu. Jeśli chodzi o kwestię pamięci masowej, laptop Nitro 5 z procesorem AMD posiada dwa gniazda M.2 PCIe Gen 4 SSD (PCIe Gen4 x1, PCIe Gen3 x1).



Obecna generacja laptopa Nitro 5 ma zainstalowany system Windows 11. Zmiany obejmują też przeprojektowaną obudowę, która została wyposażona w system dwóch wentylatorów, wlot na górze i na dole oraz cztery porty wylotowe. Jeśli poziom chłodzenia jest dla nas za wysoki lub za niski, istnieje możliwość sterowania prędkością pracy wentylatorów za pomocą aplikacji NitroSense — fabrycznie zainstalowanego oprogramowania, które umożliwia także podkręcanie parametrów procesora/układu graficznego oraz personalizowanie 4-strefowego podświetlenia klawiatury RGB.



Rozgrywka staje się jeszcze bardziej ‘pełnowymiarowa’ dzięki rewelacyjnej jakości dźwięku, za którą odpowiada technologia DTS:X Ultra, która sprawia, że dźwięk staje się prawdziwie trójwymiarowy. Technologia ta to również cenny sprzymierzeniec w grze, ponieważ pomaga ona graczowi usłyszeć np. skąd dokładnie nadchodzi jego przeciwnik. Gracze chętnie korzystający z zestawów słuchawkowych i innych urządzeń peryferyjnych z pewnością docenią obecność całego szeregu różnych portów i złącz, w tym HDMI 2.1 i wsparcia dla USB 3.2 Gen 1 i Gen 2. Wariant Intel wyposażony jest także w port Thunderbolt 4 Type-C. Wariant z komponentami AMD oferuje użytkownikowi złącze w standardzie USB 4. Laptop Nitro 5 jest dostępny także z ekranem o przekątnej 17.3 cala.





Ceny i dostępność

- Predator Triton 500 SE (PT516-52s) dostępny będzie w Ameryce Północnej w marcu w cenie od 2299.99 USD; w regionie EMEA komputer trafi do sprzedaży w lutym w cenie od 3499 euro; na rynku chińskim dostępny będzie od lutego w cenie od 24999 juanów.



- Predator Helios 300 w wersji 15.6-calowej (PH315-55) dostępny będzie w Ameryce Północnej w maju w cenie od 1649.99 USD; w regionie EMEA komputer trafi do sprzedaży w lutym w cenie od 2299 euro; na rynku chińskim dostępny będzie od lutego w cenie od 11999 juanów.



- Predator Helios 300 w wersji 17.3-calowej (PH317-56) dostępny będzie w Ameryce Północnej w maju w cenie od 1749.99 USD; w regionie EMEA komputer trafi do sprzedaży w lutym w cenie od 2399 euro; na rynku chińskim dostępny będzie od lutego w cenie od 11999 juanów.



- Acer Nitro 5 [AMD, 15,6 cala] (AN515-46) dostępny będzie w Ameryce Północnej w kwietniu w cenie od 1099 USD; w regionie EMEA komputer trafi do sprzedaży w kwietniu w cenie od 1599 euro; na rynku chińskim dostępny będzie od marca w cenie od 8999 juanów.



- Acer Nitro 5 [Intel, 15,6 cala] (AN515-58) dostępny będzie w Ameryce Północnej w marcu w cenie od 1049.99 USD; w regionie EMEA komputer trafi do sprzedaży w lutym w cenie od 1549 euro; na rynku chińskim dostępny będzie od lutego w cenie od 9499 juanów.



- Acer Nitro 5 [AMD, 17.3 cala] (AN517-42) dostępny będzie w Ameryce Północnej w maju w cenie od 1149.99 USD; w regionie EMEA komputer trafi do sprzedaży w kwietniu w cenie od 1699 euro; na rynku chińskim dostępny będzie od marca w cenie od 8999 juanów.



- Acer Nitro 5 [Intel, 17.3 cala] (AN517-55) dostępny będzie w Ameryce Północnej w kwietniu w cenie od 1099.99 USD; w regionie EMEA komputer trafi do sprzedaży w marcu w cenie od 1649 euro; na rynku chińskim dostępny będzie od lutego w cenie od 9499 juanów.





































Źródło: Info Prasowe / Acer