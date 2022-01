Razer X Fossil Gen 6 dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer ogłosiła dzisiaj rozpoczęcie współpracy z wiodącym producentem zegarków, firmą Fossil. Jej celem ma być wprowadzenie na rynek limitowanej edycji smartwatcha: Razer X Fossil Gen 6. Nowa wspólna marka będzie korzystać z najbardziej innowacyjnej platformy Fossila - długo wyczekiwanej Fossil Gen 6. Smartwatch wyposażono również w trzy ekskluzywne tarcze zegarowe Razera - analogową, tekstową i Chroma, a także w dwa stylowe wymienne paski. Razer X Fossil Gen 6 będzie dostępny na całym świecie już w tym miesiącu w cenie 329 USD w ograniczonej ilości zaledwie 1337 sztuk.







Gen 6 to pierwszy smartwatch oparty na platformie Snapdragon Wear 4100+, która zapewnia użytkownikom większą szybkość i wydajność, w tym krótszy czas ładowania aplikacji, responsywność działania i mniejsze zużycie energii. Dzięki ogólnej wydajności większej o 30%* i systemowi Wear OS by Google, smartwatch może robić o wiele więcej, o wiele szybciej - dając graczom tylko najnowocześniejsze rozwiązania. Smartwatch Razer X Fossil Gen 6 to również najlepsze funkcje związane z dbałością o kondycję psychofizyczną, co jest ukłonem w stronę zaangażowania obu firm w troskę o zdrowie jego użytkowników. Urządzenie pojawia się na rynku zaledwie kilka miesięcy po uruchomieniu skierowanej do graczy inicjatywy Razer, Champions Start From Within.



Smartwatch Razer X Fossil Gen 6 ma czarną obudowę o średnicy 44 mm, trzy cyfrowe tarcze zegarka z elementami pochodzącymi z interfejsu użytkownika znanego z oprogramowania Razera. W opakowaniu znajdą się również dwa specjalnie zaprojektowane, wymienne 22-milimetrowe silikonowe paski w kultowej czerni i zieleni Razera.



Śledzenie snu i zwiększona prędkość ładowania baterii

Użytkownicy mogą się teraz cieszyć krótszym czasem ładowania i dłuższym czasem pracy baterii, aby wydobyć z ich dnia – i nocy, maksimum możliwości. Śledź historię snu, monitoruj stan odpoczynku i wyznaczaj cele dotyczące snu za pomocą kafelka snu, a następnie szybko naładuj smartwatch przed rozpoczęciem dnia. Smartwatch Razer X Fossil Gen 6 osiąga 80% naładowania w zaledwie nieco ponad 30 minut. To, w połączeniu ze zmniejszonym zużyciem energii dzięki platformie Snapdragon Wear 4100+ i opracowanymi przez Fossil Group trybami inteligentnej baterii, umożliwia użytkownikom szybkie osiągnięcie pełnego naładowania od razu rano po nocnym śledzeniu snu.



Ulepszone czujniki monitorujące zdrowie i kondycję

Gen 6 może się pochwalić ulepszonym czujnikiem tętna, który umożliwia jego ciągłe śledzenie i większą precyzję sygnału. Użytkownicy skorzystają również z nowego czujnika SpO2, który śledzi szacunkowe pomiary ilości tlenu we krwi użytkownika, aby zobaczyć, jak dobrze ich ciało zajmuje się dystrybucją tlenu podczas całego dnia. Ponadto użytkownicy będą mogli korzystać z wcześniejszych aktualizacji udostępnionych przez Fossil Group, w tym śledzenia poziomu wydolności cardio, które pokazuje oszacowany pułap tlenowy na podstawie tętna spoczynkowego i danych biometrycznych użytkownika. Wskazuje to ogólny stan układu sercowo-oddechowego na przestrzeni czasu.



Monitorowanie kondycji bez użycia rąk

Użytkownicy, którzy chcą świadomie śledzić swoje cele zdrowotne mogą monitorować przez cały dzień tętno, otrzymywać przypomnienia o poświęceniu chwili na zresetowanie się za pomocą sesji treningu oddechowego, a nawet zaplanować codzienny spacer. Ponadto powiadomienia w trybie głośnomówiącym i połączenia przez tethering, dzięki wbudowanemu mikrofonowi, zapewnią łączność bez konieczności wciskania pauzy np. podczas grania.



Kompatybilność z Wear OS 3

Smartwatch Razer X Fossil Gen 6 będzie również kompatybilny z nową wersją systemu Google, Wear OS 3, udostępnioną w 2021 roku. Smartwatch będzie można zaktualizować do Wear OS 3 w 2022 roku, wraz z innymi aktualizacjami, poprawią ogólne doświadczenie z użytkowania.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Smartwatch Razer X Fossil Gen 6 będzie dostępny w tym miesiącu w cenie 329 USD na www.fossil.com, www.razer.com oraz u wybranych sprzedawców detalicznych, w ograniczonej ilości zaledwie 1337 sztuk.





Dodatkowe funkcje

• Obudowa, górny pierścień i boczne przyciski wykonane ze stali nierdzewnej

• Koperta o średnicy 44 mm

• Doskonały cyfrowy wyświetlacz dotykowy 1.28” (326 ppi)

• Wodoodporność (do 3 ATM, 30 metrów)

• Konfigurowalne funkcji pokręteł i przycisków

• Wymienne paski

• Zwiększona wydajność i niższe zużycie energii dzięki Snapdragon Wear 4100+

• Łączność: Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi, GPS, NFC SE

• Czujniki: akcelerometr, żyroskop, kompas, wysokościomierz, tętno PPG, SpO2, Off-body IR, światło otoczenia

• Wear OS by Google

• 8 GB pamięci wewnętrznej i 1 GB pamięci RAM

• 4-pinowe szybkie ładowanie USB z krążkiem magnetycznym



































Źródło: Info Prasowe / Razer