Szybka ładowarka sieciowa HAMA o mocy 18 W

Ta nowość w portfolio niemieckiej marki HAMA dysponuje dwiema najnowszymi technologiami szybkiego ładowania - Qualcomm Quick Charge 3.0 i Power Delivery. Obie przekładają się na możliwość nieporównywalnie szybszego naładowania urządzenia mobilnego w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Najważniejsza z nich to Power Delivery, która gwarantuje ekstremalnie szybkie zasilanie energią. Baterię telefonu można naładować do połowy w zaledwie 25 minut. Z kolei inteligentny proces ładowania zabezpiecza ładowarkę, podłączone urządzenie i użytkownika. Nie ma tutaj szans na nadmierne naładowanie, przepięcie i zwarcie, a w związku z tym na uszkodzenie akumulatora (grożące w skrajnych sytuacjach nawet wybuchem urządzenia).







Ładowarka może się pochwalić maksymalną mocą ładowania na poziomie 18 W. Wyposażono ją w technologię, umożliwiającą potencjalnie najbardziej zoptymalizowany proces ładowania. W praktyce oznacza to, że rozpoznaje ona podłączone urządzenie i automatycznie dopasowuje się do jego wymagań. Efektem jest oszczędna eksploatacja baterii, a także znaczące zwiększenie jej okresu przydatności do użycia.



Warto podkreślić, że przyłącze sieciowe na poziomie 100-240 V nadaje się do stosowania na całym świecie – do pary z krajowym adapterem. Sprzęt ten można więc swobodnie zabrać ze sobą w dowolne miejsce na świecie.



Telefon podłącza się do ładowarki poprzez obustronne złącze USB typu C, a kabel o długości 1,5 m znajduje się od razu w zestawie. Nie zabrakło w niej też funkcyjnego wskaźnika LED, informującego o stanie urządzenia. Nie będziemy musieli się zastanawiać, czy na pewno pracuje.



Sugerowana cena detaliczna ładowarki sieciowej HAMA 18 W wynosi 74.90 PLN.





















