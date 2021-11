TAKSTAR LIBERTY GAMER - słuchawki nie tylko dla graczy...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TAKSTAR - producent mikrofonów i przetworników dla znanych światowych marek, po sukcesie modelu GM200 Shade oraz FLIT, wprowadza właśnie pod swoją marką kilka nowych modeli słuchawek. TAKSTAR FORGE Gaming Headset to słuchawki oferujące wirtualny system dźwięku 7.1 zapewniający świetne odwzorowanie przestrzeni, wraz z doskonałą reprodukcją dźwięku dookólnego. Z pewnością docenią to zaawansowani gracze, dla których szczególnie istotne jest to, aby słuchawki precyzyjnie oddawały wszystkie dźwięki z pola walki. Słuchawki te posiadają połączenie z komputerem poprzez port USB. Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy układu dekodującego oraz przetworników o średnicy 40mm z magnesem neodymowym oferują znakomitą jakość brzmienia, którą można docenić także w muzyce.







Dodatkowo na kablu umieszczono sterownik posiadający nie tylko regulację głośności ale także sterowanie funkcją wirtualnego dźwięku 7.1, którą można – w zależności od potrzeb – wyłączyć. Co więcej, model FORGE posiada także obracany mikrofon umożliwiający płynną i wyraźną komunikację z innymi graczami. Oczywiście przyda się on także chociażby do wideokonferencji, które dzisiaj są przecież na porządku dziennym. Mikrofon ten dodatkowo można złożyć, co jednocześnie spowoduje jego wyciszenie.



Słuchawki ponadto posiadają podświetlenie RGB w pełnej palecie 16.8 mln kolorów, którymi można płynnie sterować za pomocą specjalnej aplikacji z poziomu komputera. Sugerowana cena detaliczna słuchawek TAKSTAR FORGE wynosi 269 PLN brutto.





TAKSTAR RISE Gaming Headset, to kolejna propozycja marki TAKSTAR wyposażona w funkcję wirtualnego dźwięku 7.1, która posiada większe przetworniki o średnicy 53mm napędzane magnesami neodymowymi. Model ten oferuje jeszcze szerszy zakres dynamiki i doskonałą definicję dźwięku. Jednocześnie mamy do dyspozycji znakomity system dźwięku przestrzennego, który zapewnia niezrównane wrażenia w grach.



Model RISE posiada, podobnie jak model FORGE, pilot na kablu z regulacją głośności, możliwością wyłączenia systemu dźwięku 7.1 oraz dodatkowo funkcją wyciszenia mikrofonu. W modelu RISE zastosowano także wysokiej jakości układy DAC i DSP, które zapewniają nie tylko doskonałe parametry mierzalne, ale i znakomite, czyste i pozbawione zniekształceń brzmienie.



Przy czym w modelu tym mamy także do dyspozycji odłączany wysokiej jakości mikrofon, co sprawia, że słuchawki te są bardzo wszechstronnym kompanem nie tylko do gier, ale i także do słuchania muzyki, czy oglądania filmów. Słuchawki te są także niezwykle komfortowe dzięki zastosowaniu gładkiej skóry proteinowej, która jest miła w dotyku i zapewni wiele godzin wygodnego użytkowania. Sugerowana cena detaliczna słuchawek TAKSTAR RISE wynosi 329 PLN brutto.





TAKSTAR SPLENDOR Gaming Headset jest z kolei najlepszą przewodową propozycją marki TAKSTAR, która posiada wszystkie zalety modelu RISE a dodatkowo dodaje nowe niezwykle ciekawe i przydatne funkcje. Pośród nich są wibracje generowane przez system MFLF, który sprawia, że teraz wszystkie wybuchy w grze odczujemy bezpośrednio na głowie. Dodatkowo do dyspozycji mamy zaawansowany korektor graficzny, gdzie możemy indywidualnie ustawić parametry dla każdej z aplikacji.



Co więcej, w modelu SPLENDOR zastosowano także duże, 50mm przetworniki napędzane magnesami neodymowymi, co zapewnia eksplodującą dynamikę oraz świetne oddanie wszystkich detali, także tych znajdujących się w dookólnej przestrzeni dźwiękowej. Mamy tutaj także zaawansowany układ DAC z DSP zapewniający niezwykłą czystość przekazu niezależnie od materiału muzycznego. Jest to szczególnie istotne w nowych grach, gdzie ścieżka dźwiękowa jest integralnym elementem całości.



Oczywiście zastosowano tutaj w pełni konfigurowalne podświetlenie RGB, które można dopasować do swoich potrzeb. A odłączany mikrofon wysokiej klasy jeszcze bardziej zwiększa praktyczność tych dopracowanych w każdym calu słuchawek. Sugerowana cena detaliczna słuchawek TAKSTAR SPLENDOR wynosi 449 PLN brutto.





TAKSTAR NOUS Wireless Gaming Headset, to bezprzewodowa propozycja marki Takstar posiadająca zasięg transmisji aż do 15 metrów i jednocześnie oferująca najwyższej jakości brzmienie hi-fi z bardzo niskim opóźnieniem, wynoszącym zaledwie 16ns. Słuchawki te posiadają także unikalny system audio 7.1 Bongiovia oferujący znakomite oddanie realiów przestrzennych w dźwięku, dzięki czemu znakomicie oddają one wszystkie szczegóły chociażby w grach typu FPS.



W modelu NOUS zastosowano wysokiej klasy przetworniki dynamiczne o średnicy 50mm napędzane magnesami neodymowymi. Zapewnia to znakomitą dynamikę oraz precyzję odtwarzania wszystkich detali, czy to w grach, czy w muzyce. Dodatkowo producent zastosował nowoczesne układy DAC i DSP, dzięki czemu osiągnięto także duży odstęp sygnału od szumu, co bezpośrednio przekłada się na czystość całego pasma audio.



Jednocześnie mamy do dyspozycji odłączany mikrofon wysokiej klasy z funkcją wyciszenia, który z pewnością przyda się nie tylko w grach, ale i wszędzie tam, gdzie potrzebna jest komunikacja głosowa. Ponadto dodatkowym atutem słuchawek NOUS jest ich szeroka kompatybilność: działają nie tylko z komputerami PC i MAC, ale także z konsolami PS4, XBOX One oraz urządzeniami mobilnymi. Sugerowana cena detaliczna słuchawek TAKSTAR NOUS wynosi 499 PLN brutto.





TAKSTAR TS-451M to z kolei uniwersalne słuchawki multimedialne USB z mikrofonem dedykowane do komunikacji wyprodukowane na bazie modelu TAKSTAR TS-450. Znakomicie sprawdzą się one nie tylko w przypadku wideokonferencji, ale także w nauczaniu zdalnym i każdym innym zastosowaniu wymagającym sprawnej i wyraźnej komunikacji głosowej.



Model ten posiada przetworniki dynamiczne o średnicy membran 40mm, które napędzane są przez wydajne układy neodymowe. Ponadto w TS-451M zastosowano układy DAC zaprojektowane pod kątem nie tylko czystego brzmienia, ale także redukcji opóźnień, co dodatkowo zwiększa wachlarz zastosowań tych słuchawek.



Wbudowany mikrofon można wyłączyć poprzez przestawienie go do pozycji pionowej, a niska waga i miękkie pady dodatkowo zwiększają codzienny komfort użytkowania tych słuchawek. Sugerowana cena detaliczna słuchawek TAKSTAR TS-451M wynosi 199 PLN brutto.



































