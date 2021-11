ASUS Republic of Gamers przestawia ROG Phone serii 5s

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS Republic of Gamers (ROG) zaprezentował nowe smarfony gamingowe ROG Phone 5s i ROG Phone 5s Pro, które są najnowszym i najpotężniejszym dodatkiem do rewolucyjnej gamy telefonów ROG Phone 5. Nowe smartfony Asusa pokonują całą konkurencję dzięki najnowszej, flagowej platformie mobilnej Snapdragon 888+ 5G, oferującej zaawansowane możliwości 5G i doskonałe funkcje Snapdragon Elite Gaming. Tę niesamowitą moc obliczeniową uzupełnia 18 GB szybkiej pamięci RAM LPDDR5 w maksymalnej wersji. Zoptymalizowany system chłodzenia GameCool 5 z AeroActive Cooler 5 i managerem wydajności w Armory Crate zapewniają maksymalną wydajność w każdym scenariuszu gamingowym.







Wyświetlacz AMOLED 144 Hz / 1 ms zastosowany w ROG Phone serii 5s może pochwalić się natywną częstotliwością próbkowania dotyku na poziomie 360 Hz, co zapewnia superpłynną i bezproblemową rozgrywkę. Dodatkowo ROG Phone 5s Pro jest wyposażony w kolorową wersję innowacyjnego tylnego wyświetlacza ROG Vision, który wyświetla spersonalizowane animacje w odpowiedzi na różne zdarzenia systemowe.



Pionierski i wciąż niedościgniony system sterowania AirTrigger 5 obsługuje teraz dwa tylne czujniki dotykowe w telefonie ROG Phone 5s Pro, zapewniając mobilnym graczom możliwości sterowania zbliżone do konsoli. Ultradźwiękowe czujniki boczne w obu modelach obsługują również podwójne gesty, takie jak „dotknij i przesuń", zapewniając pełną kontrolę. ROG nawiązał również współpracę z niektórymi najpopularniejszymi grami, aby zapewnić posiadaczom telefonów ROG Phone 5 i 5s kolekcję różnych pakietów tematycznych, które można wykorzystać do przekształcenia telefonu ROG Phone w naprawdę wyjątkowe urządzenie gamingowe.



Dla tych, którzy się ośmielą

Najnowsza flagowa platforma mobilna Snapdragon 888+ 5G napędzająca serię ROG Phone 5s zapewnia zwiększoną wydajność, niezrównaną prędkość i wielogigabitową łączność Wi-Fi 6E, aby przenieść rozgrywkę mobilną na wyższy poziom. Przy taktowaniu na zawrotnym poziomie 3 GHz wydajność procesora została zaprojektowana tak, aby zapewnić niezrównaną moc przetwarzania mobilnego. Wszystkie modele są również wyposażone w 18 GB szybkiej pamięci RAM LPDDR5 w maksymalnej wersji, co znacznie zwiększa ogólną wydajność gamingową.



Aby zapewnić maksymalnie zrównoważoną wydajność, system chłodzenia GameCool 5 w ROG Phone serii 5s ma optymalną strukturę termiczną z wyśrodkowanym procesorem oraz akumulatorem podzielonym na dwie części i umieszczonym po obu stronach procesora. Gwarantuje to, że ciepło generowane przez procesor jest przenoszone na wszystkie krawędzie i rogi obudowy jednocześnie, co zapewnia wyższą wydajność cieplną. Przeprojektowana komora parowa 3D i obszerne arkusze grafitowe pomagają również równomiernie rozprowadzać ciepło po urządzeniu, aby zmniejszyć gromadzenie się ciepła w środku. AeroActive Cooler 5 pobiera i wyprowadza niesamowitą ilość powietrza bezpośrednio na środek telefonu — dokładnie tam, gdzie znajduje się procesor — zapewniając niesamowity spadek temperatury procesora do 10°C.



Manager wydajności w aplikacji Armoury Crate jest wyposażony w nasz słynny tryb X z wieloma profilami systemowymi, aby zapewnić graczom jeszcze więcej ustawień wydajności i narzędzi do dostosowywania wydajności, dzięki czemu mogą natychmiast dostosować swój telefon do wykonywanego zadania.



Czy odważysz się zobaczyć?

Najnowocześniejsze wyświetlacze są charakterystyczną cechą ROG Phone od samego początku, a ROG Phone serii 5s kontynuuje tę tradycję. Wyświetlacz Samsung E4 AMOLED o częstotliwości 144 Hz/1 ms, który teraz jest wyposażony w pierwszorzędną, natywną częstotliwość próbkowania dotyku na poziomie 360 Hz, zapewnia superpłynne rozgrywki z bardzo niskim opóźnieniem dotyku. Dostrojone we współpracy z wiodącą firmą zajmującą się przetwarzaniem obrazu Pixelworks® doskonałe efekty wizualne są jeszcze bardziej ulepszone dzięki najlepszej na świecie dokładności odwzorowania kolorów i technologii Always-on HDR, aby poprawić efekty wizualne inne niż HDR oraz ekranowi zabezpieczonemu najtwardszym w historii szkłem Corning Gorilla Glass Victus. ROG Phone serii 5s zostały stworzone pod kątem niesamowitej wytrzymałości, aby pokonać każdą konkurencję.



ROG Phone 5s Pro jest dodatkowo wyposażony w kolorową wersję ROG Vision, unikalnego tylnego wyświetlacza z matrycą, który jest uosobieniem kreatywności ROG. ROG Vision może wyświetlać różnorodne stylowe animacje, które miedzy innymi wskazują, czy ROG Phone 5s Pro się ładuje, włączony jest tryb X lub telefon dzwoni. Gracze mogą nawet tworzyć własne, niestandardowe animacje, aby jak najbardziej spersonalizować swój telefon.



Stworzony dla graczy

Pełna kontrola idealnie opisuje ROG Phone serii 5s, a system sterowania AirTrigger 5 umożliwia graczom interakcję z telefonami ROG Phone 5s lub 5s Pro na różne sposoby, zapewniając niezrównany poziom kontroli rozgrywki. AeroActive Cooler 5 ma również dwa dodatkowe fizyczne przyciski, aby zapewnić prawdziwe wrażenia z gry podobne do konsoli. Dodatkowo ROG Phone 5s Pro jest wyposażony w innowacyjne, ukryte czujniki dotykowe na tylnej obudowie, które zapewniają funkcje L2/R2, podobnie jak kontroler konsoli do gier. Można nimi sterować za pomocą systemu AirTrigger 5 i działają one wraz z czujnikami ultradźwiękowymi, przyciskami AeroActive Cooler 5 i elementami sterującymi ruchem, aby zapewnić pełną kontrolę nad rozgrywką i najlepsze wrażenia z gry.



System dźwiękowy GameFX w ROG Phone 5s Pro wyposażony jest w symetryczne, siedmiomagnesowe podwójne głośniki zapewniające prawdziwie zrównoważone efekty dźwiękowe stereo oraz gniazdo słuchawkowe 3.5 mm w połączeniu z przetwornikiem cyfrowo-analogowym ESS klasy hi-fi. Oba zostały zoptymalizowane we współpracy ze specjalistyczną firmą ds. dźwięku Dirac, co zapewnia serii ROG Phone 5s naprawdę imponującą jakość dźwięku i szersze sceny dźwiękowe.



Ekskluzywne pakiety tematyczne

Gracze uwielbiają wykorzystywać postacie i zrzuty ekranu ze swoich ulubionych gier, aby pochwalić się swoim stylem. Połączyliśmy więc siły z twórcami niektórych z najpopularniejszych gier, aby stworzyć serię różnych pakietów tematycznych, które właściciele mogą wykorzystać do przekształcenia serii ROG Phone 5 lub ROG Phone 5s w naprawdę wyjątkowe urządzenie gamingowe.



Model ROG Phone 5s jest dostępny w sugerowanej cenie detalicznej od 4499 PLN, model ROG Phone 5s Pro w cenie 5899 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / ASUS