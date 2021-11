Genesis Nitro 650 - ergonomiczny fotel gamingowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nastały takie czasy, że teraz niemal wszystko, co możemy kupić do komputera, jest "Gamingowe". Kiedyś np. podkładka pod mysz była po prostu podkładką, dziś jest podkreślona etykietą PRO Gamer... Nie inaczej jest z fotelami, z którymi po prostu wygodniej się nam pracuje przy naszym stanowisku komputerowym. Jeszcze jakąś dekadę temu wystarczył nam fotel biurowy, który w porównaniu ze zwykłym krzesłem czy taboretem, był niemal jak królewski tron, a dziś każdy użytkownik stacjonarnego stanowiska do gier, musi mieć oczywiście fotel gamingowy. Szybko producenci wyłapali tę niszę na rynku i dziś możemy już kupić taki "mebel" w cenach od około 600 złotych po zawrotne sumy kilku tysięcy PLN.





Źródło: Klinika IN4

