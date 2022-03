TEAMGROUP wprowadza moduły ELITE SO-DIMM DDR5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Moduły pamięci marki TEAMGROUP dość dobrze zadomowiły się na naszym rynku (sam z nich korzystam), więc marka idzie za ciosem i wprowadza najnowsze kostki w standardzie DDR5 dla laptopów. TEAMGROUP ELITE SO-DIMM DDR5 pracować będą z prędkością 4800 MHz, czyli niemal 50% szybciej od dotychczasowych DDR4 (3200 MHz), przy napięciu roboczym 1.1 V, co pozwala na oszczędności energii w porównaniu do starszych modułów (1.2 V w DDR4), a to w sprzęcie mobilnym zasilanym z baterii, spory plus. Nowe kostki DDR5 wyposażone zostały również w technologię Same-Bank Refresh, umożliwiającą przetwarzanie danych w wielu bankach (komórkach), jednocześnie. Pierwsze moduły serii ELITE SO-DIMM DDR5 zobaczymy w sklepach w połowie kwietnia, a ceny za zestawy od 8 GB do 32 GB, znajdziecie w rozwinięciu newsa.



















Źródło: TechPowerUP