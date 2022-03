Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer to nowy poziom wydajności w rodzinie kart graficznych RTX 3000. Najnowszy model zapewnia duży skok w porównaniu z poprzednikiem - RTX 3090 EX Gamer, a to m.in. za sprawą rekordowej liczby rdzeni CUDA (10752 ) i maks. moc 450W. Oprócz zwiększenia liczby rdzeni CUDA i maksymalnej mocy karty graficznej KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer otrzymał całkowicie nowe złącze zasilania, wentylatory i system chłodzenia, zapewniając jeszcze większą równowagę między wydajnością i efektywnością odprowadzania ciepła oraz spełniając potrzeby zapalonych graczy i entuzjastów podkręcania na całym świecie.







GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer wyposażony został w najbardziej zaawansowany system chłodzenia marki KFA2, który obejmuje wentylatory WING (dwa 102 mm i jeden 92 mm) i niklowane ciepłowody (sześć 8 mm i dwa 6 mm) połączone z masywnym radiatorem. Dzięki zastosowaniu charakterystycznej dla tej serii technologii Silent Extreme i mechanizmu fan-stop, karta będzie działać przy minimalnym poziomie hałasu i umiarkowanej temperaturze bez uszczerbku dla jej wydajności.



Ponieważ maksymalna moc płyty została zwiększona do 450 W, KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer jest wyposażony w najnowsze 12-pinowe złącze zasilania PCI-E 5.0, które umożliwia pobór większej mocy niż dotychczas. Niemniej producent oferuje również adapter 3x 8 pinów PCI-E jako rozwiązanie alternatywne.



Produkt pojawi się na rynku Polskim w drugiej połowie kwietnia 2022, a jego cena sugerowana to 10999PLN.





Wraz z premierą KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer marka wprowadziła również zupełnie nowe oprogramowanie Xtreme Tuner Plus, integrujące ustawienia GPU i sprzętu do gier w jednej aplikacji. Ta oferuje wiele możliwości - od monitorowania temperatury i szybkości zegara w czasie rzeczywistym, przez zwiększanie wydajności karty graficznej dzięki kontroli OC, dostosowywanie prędkości wentylatorów lub 1-Click OC, po ustawienia podświetlenia RGB customowymi lub domyślnymi opcjami. Xtreme Tuner Plus pozwala graczom i entuzjastom overclockingu uwolnić prawdziwy potencjał ich karty graficznej i gamingowego sprzętu.



































Źródło: Info Prasowe / KFA2