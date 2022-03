Trust IRIS - konferencyjne all-in-one

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Trust IRIS łączy w sobie wszystkie funkcje, które powinno posiadać wyspecjalizowane urządzenie biznesowe do prowadzenia konferencji online. Do prawidłowego działania nie są wymagane żadne sterowniki, dlatego można go zacząć używać dosłownie kilka chwil po podłączeniu. IRIS oferuje obraz połączeń wideo w rozdzielczości 4K UHD i szerokokątny obiektyw o polu widzenia wynoszącym aż 120°. W wirtualnym spotkaniu bezproblemowo może uczestniczyć nawet osiem osób, zachowując od siebie bezpieczną i komfortową odległość. Technologia ClearView zadba o ostry obraz niezależnie od dostępnego oświetlenia, wykorzystując do tego między innymi funkcję automatycznego balansu bieli czy HDR.







Produkt marki Trust to również gwarancja doskonałej jakości dźwięku. Posiada on cztery wbudowane mikrofony, których zasięg wynosi maksymalnie 5 metrów. System ClearSound jest w stanie śledzić, która z osób uczestniczących w konferencji mówi, by było ją lepiej słychać, a także zapewnia on redukcję szumów i echa. W IRIS znalazł się również wbudowany głośnik.



Trust IRIS to profesjonalna kamera do wideokonferencji, którą z wybranym urządzeniem podłączymy za pośrednictwem kabla USB. W zestawie znajdują się także chociażby pilot pozwalający na zdalne sterowanie oraz uchwyt ścienny, dzięki któremu możemy na stałe zamontować urządzenie chociażby w sali konferencyjnej. Produkt jest kompatybilny zarówno z Windowsem, jak i Mac OS.



Najważniejsze informacje o Trust IRIS:

- Rozdzielczość wideo: 4K UHD (3840 x 2160)

- Cztery wbudowane mikrofony z funkcją redukcji szumów i wykrywania głosu

- Szerokokątny obiektyw o polu widzenia 120°, cyfrowy zoom optyczny, autofocus, wykrywanie ruchu

- Technologia ClearView i ClearSound zapewniające najwyższą jakość obrazu i dźwięku

- Wbudowany głośnik

- Łączność: USB 3.2 gen 1 (niezbędny do uzyskania obrazu w 4K), USB-C

- Standard plug and play

- Rozmiar: 141 mm x 601 mm x 115 mm (wysokość x szerokość x głębokość)

- Waga: 2200 g

- Kompatybilny z Windowsem i Mac OS X (10.15 lub nowszy)































Źródło: Info Prasowe / Trust