TP-Link TL-MR100-Outdoor - zewnętrzny router 4G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link rozszerza swoją ofertę o zewnętrzny router 4G – TL-MR100-Outdoor, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu niezawodnego dostępu do Internetu w miejscach, gdzie nie dociera infrastruktura kablowa czy światłowodowa. Urządzenie sprawdzi się zarówno w domach i na działkach, jak i placach budowy, w gospodarstwach rolnych czy obiektach tymczasowych, zapewniając stabilne połączenie sieciowe nawet w trudnych warunkach. TL-MR100-Outdoor odbiera sygnał 4G z sieci komórkowej i przekazuje go do wewnętrznego routera Wi-Fi - na przykład z serii TP-Link Deco lub Archer - za pomocą jednego przewodu Ethernet, który służy jednocześnie do zasilania (PoE). Urządzenie może także samodzielnie rozgłaszać sieć Wi-Fi z prędkością do 300 Mb/s w paśmie 2.4 GHz, co znacząco poszerza zakres jego zastosowań.







Router oferuje prędkość pobierania danych do 150 Mb/s, a dzięki portowi WAN/LAN 10/100 Mb/s oraz obsłudze zarówno pasywnego PoE, jak i standardów 802.3af/802.3at, umożliwia elastyczną instalację w różnych scenariuszach. Alternatywnie router może być zasilany klasycznym zasilaczem DC, co zwiększa jego funkcjonalność.



Router zamknięto w wytrzymałej obudowie o klasie szczelności IP65, odpornej na deszcz, kurz i wiatr, z zakresem pracy od -30°C do +60°C. Ochrona przeciwpiorunowa 6kV oraz zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 15kV gwarantują niezawodne działanie w każdych warunkach. Montaż jest prosty i szybki - urządzenie można przymocować do dachu, ściany, słupa lub nawet okna za pomocą dołączonych uchwytów.



Dzięki funkcji Plug & Play router działa natychmiast po włożeniu karty SIM – bez dodatkowej konfiguracji. Zarządzanie urządzeniem jest intuicyjne dzięki aplikacji TP-Link Tether, która umożliwia kontrolę połączenia i ustawień z poziomu smartfona.



TL-MR100-Outdoor to idealne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują szybkiego i stabilnego Internetu tam, gdzie tradycyjne łącze jest niedostępne - w domach, na budowach, w gospodarstwach, na kempingach czy w food truckach.



Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją i dostępne w cenie około 240 PLN.





















źródło: Info Prasowe - TP-Link