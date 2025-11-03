The Walking Dead w World of Tanks

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Studio Wargaming i AMC Networks ogłaszają dziś apokaliptyczną współpracę pomiędzy kultową serią The Walking Dead i World of Tanks. Od 6 do 17 listopada Specjalna Przepustka Bitewna: The Walking Dead pozwoli czołgistom zrekrutować pięciu bohaterów serialu jako członków załogi, zdobywać ekskluzywne tematyczne nagrody, w tym czołg H3 w apokaliptycznym wydaniu, złowrogie style 2D czy tematyczne dodatki 3D, które przeistoczą pojazdy w autentyczne symbole ocalałych. Pięciu legendarnych bohaterów czeka, aby zmierzyć się z siłami chaosu: niestrudzony dowódca Rick Grimes i okruty Savior Negan – obaj dostępni w ramach progresji rozdziałów z zerowymi atutami.







Pozostała trójka może być odblokowana w zestawach: mistrz sztuki przetrwania Daryl Dixon, wojownicza Michonne i tyran manipulacji, Gubernator. Tych wędrowców pustkowi charakteryzuje wyjątkowa wytrwałość, która przyda się każdej załodze czołgu. Wszyscy posiadają własne ścieżki dialogowe, z Normanem Reedusem wcielającym się w jego legendarną postać z The Walking Dead, Daryla Dixona.



Spejalna Przepustka Bitewna: The Walkind Dead zawiera perfekcyjny czołg do przedzierania się przez ten niebezpieczny nowy świat – H3 w złowrogim stylu 3D „Nie ma schronienia”. Pojazd został zaprojektowany tak, aby kiedy pojawi się na polu bitwy, siał postrach za sprawą swojego strudzonego i zniszczonego pancerza owiniętego siatką maskującą, resztkami ogrodzenia i drutem kolczastym. Przy bliższym zapoznaniu, gracze spostrzegą na nim charakterystyczne przedmioty znane z serialu, w tym motocykl i kuszę Daryla, kij Negana „Lucille”, katanę Michonne i kapelusz Ricka.



Aby naprawdę przejąć apokaliptyczne pola walki, gracze będą mogli ozdobić swoje pojazdy kolekcją malowań, inskrypcji i dodatków 3D inspirowanych The Walking Dead, z których każdy stanowi relikwię ocalałych ze świata, który przeminął. Wśród nich jest „System wabienia Zombie” reprezentujący taktykę ocalałych, którzy wykorzystywali muzykę i hałas do wabienia umarłych; „Karabin maszynowy ocalałych” oznakowany napisem „Zbawcy” i owinięty ikonicznym czerwonym szalikiem Negana; i wiele więcej – każdy przedmiot opowiada własną historię z apokalipsy. Wszystkie te elementy kosmetyczne 3D mogą zostać zainstalowane na wielu czołgach.



Czujność i wytrwałość dowódców zostaną wystawiona na próbę, ponieważ hordom nie ma końca. Tylko walka z chaosem za wszelką cenę przyniesie nagrody warte każdego wystrzelonego pocisku.

























źródło: Info Prasowe - Wargaming