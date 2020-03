Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link wprowadza do oferty nowy punkt dostępowy WiFi AC1200 TL-WA1201. W urządzeniu zaimplementowano kilka rozwiązań typowych dla biznesowych Access Pointów, dzięki czemu świetnie sprawdzi się ono do budowy wydajnej i bezpiecznej sieci w małym biurze, kawiarni, pensjonacie, restauracji czy innym punkcie usługowym. TP-Link TL-WA1201 pracuje w standardzie 802.11ac (WiFi 5) i oferuje łączną przepustowość 1200Mb/s w dwóch pasmach – do 867Mb/s w paśmie 5Ghz i do 300Mb/s w paśmie 2.4GHz. Zastosowana w nim technologia MU-MIMO zapewnia jednoczesną transmisję danych do wielu urządzeń, co przekłada się na dwukrotnie wyższą wydajność sieci.







Dzięki temu punkt dostępowy idealnie sprawdzi się nawet w sieciach z dużą ilością użytkowników. Za zasięg nowego Access Pointa TP-Link odpowiadają 4 zewnętrzne anteny o dużej wydajności, wspierane przez technologię Beamforming, która ukierunkowuje sygnał WiFi do połączonych urządzeń w celu zapewnienia stabilnego połączenia. Urządzenie zostało wyposażone w gigabitowy port Ethernet.



Administratorzy biurowych sieci szczególnie docenią możliwość utworzenia do czterech odseparowanych od siebie sieci bezprzewodowych (SSID) powiązanych z VLAN-ami. Dzięki temu rozwiązaniu możemy wydzielić poszczególnym działom w firmie dostęp do określonych zasobów sieciowych, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo całej sieci. Punkt dostępowy TL-WA1201 umożliwia również stworzenie sieci dla gości z logowaniem przez stronę powitalną. Funkcja ta szczególnie przypadnie do gustu właścicielom kawiarni, restauracji czy innych punktów usługowych. Dzięki niej można kierować komunikaty marketingowe do gości korzystających z Internetu oraz skutecznie budować świadomość marki. Dużym atutem urządzenia jest obsługa pasywnego PoE, która umożliwia zasilenie urządzenia oraz jednoczesną transmisję danych za pomocą jednego kabla sieciowego. To rozwiązanie znacznie ułatwia instalację punktów dostępowych i obniża jej koszty. Dzięki zaczepom na spodzie obudowy, TL-WA1201 można również zamontować na ścianie. W zestawie wraz z Access Pointem znajdziemy klasyczny zasilacz sieciowy oraz injector PoE.



TP-Link TL-WA1201 to uniwersalne urządzenie. Dzięki trybom pracy jako wzmacniacz sygnału i klient umożliwia proste zestawienie połączenia bezprzewodowego w miejscach, w których nie ma możliwości położenia okablowania strukturalnego.



















Źródło: Info Prasowe / TP-Link