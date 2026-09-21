TP-Link Tapo C575D z dwoma obiektywami 4K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link rozszerza portfolio urządzeń smart home o Tapo C575D – zewnętrzną, obrotową kamerę do monitoringu z dwoma obiektywami 4K (8 MP). To rozwiązanie dla osób, które chcą objąć monitoringiem większą przestrzeń wokół domu, podjazd, ogród czy wejście na posesję. Połączenie ultraszerokiego pola widzenia z obrotowym teleobiektywem pozwala jednocześnie obserwować otoczenie, korzystać z funkcji śledzenia ruchu i przybliżać obraz. Model oferuje również zasilanie PoE/DC, inteligentny tryb nocny, bezpłatną detekcję Smart AI oraz klasę szczelności IP66, podkreślającą jego przeznaczenie do monitoringu zewnętrznego.







Kamera Tapo C575D została wyposażona w dwa obiektywy o rozdzielczości 4K (8 MP), zapewniające wysoką jakość obrazu i dużą liczbę szczegółów. Pierwszy z nich to stałoogniskowy obiektyw o ultraszerokim kącie widzenia aż 170°, który stale monitoruje całą przestrzeń bez powstawania martwych stref. Drugi, umieszczony na obrotowej głowicy teleobiektyw, porusza się w zakresie 360° w poziomie, automatycznie śledzi wykryte obiekty, powiększa obraz i podąża za celem. Dodatkowo cyfrowy zoom teleobiektywu do 18× umożliwia przybliżenie obserwowanego obszaru i uchwycenie większej liczby szczegółów. Kamera obsługuje dwupasmowe Wi-Fi 6 (2.4 i 5 GHz) oraz zapewnia dużą swobodę instalacji. Urządzenie można zasilać tradycyjnie za pomocą zasilacza DC lub wykorzystać technologię PoE, by dostarczyć energię i połączyć się z siecią za pomocą jednego przewodu Ethernet.



Tapo C575D umożliwia monitorowanie otoczenia także po zmroku. Inteligentny tryb nocny pozwala wybrać jeden z trzech sposobów działania – pełen kolor z wykorzystaniem reflektorów, dyskretną podczerwień w trybie czarno-białym lub tryb Smart. Ten ostatni analizuje warunki oświetleniowe i dopasowuje sposób pracy kamery tak, aby nocny podgląd pozostał możliwie wyraźny i czytelny. Kamera została również wyposażona w tryb patrolu, pozwalający automatycznie przemieszczać się pomiędzy maksymalnie ośmioma wcześniej zdefiniowanymi punktami widokowymi w określonych odstępach czasu. Bezpłatna detekcja Smart AI rozpoznaje ludzi, zwierzęta i samochody oraz w razie potrzeby przesyła użytkownikowi powiadomienia. W przypadku wykrycia niepożądanego zdarzenia kamera może również aktywnie zareagować. Do dyspozycji użytkownika są alarm dźwiękowy oraz ostrzegawcze białe światło, które pozwalają odstraszyć nieproszonych gości. Natomiast wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają prowadzenie dwukierunkowej komunikacji audio bezpośrednio za pośrednictwem kamery.



Nagrania można przechowywać lokalnie na karcie microSD o pojemności do 512 GB lub w chmurze w ramach usługi Tapo Care. Kamera współpracuje również z CentralHub Tapo H500, co pozwala dodatkowo rozbudować domowy system monitoringu i zarządzać jego elementami w ramach jednego ekosystemu. Dzięki klasie szczelności IP66 urządzenie jest odporne na pył oraz silne opady deszczu, dlatego doskonale sprawdzi się w całorocznym monitoringu zewnętrznym, także w bardziej wymagających warunkach pogodowych. Codzienna konfiguracja, podgląd na żywo oraz obsługa funkcji kamery odbywają się z poziomu aplikacji TP-Link Tapo.



Model Tapo C575D jest dostępny w cenie około 570 PLN. Kamera została objęta dwuletnią gwarancją producenta.

























źródło: Info Prasowe - TP-Link