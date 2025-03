TP-Link prezentuje zestaw Wi-Fi mesh Deco X50 Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zanikający sygnał sieci bezprzewodowej i zbyt długie buforowanie to częste problemy w większych mieszkaniach czy domach jednorodzinnych. System Deco X50 Pro w prosty sposób pozwala rozwiązać problemy z martwymi strefami Wi-Fi. Dodatkowo model wyposażono w dwa porty 2.5Gb/s dla błyskawicznych połączeń przewodowych.

Model X50 Pro, podobnie jak inne urządzenia z serii Deco, umożliwia stworzenie wydajnej sieci Wi-Fi w dużym mieszkaniu lub domu jednorodzinnym. Wystarczy połączyć bezprzewodowo co najmniej dwa współpracujące urządzenia Deco, aby zapewnić jednolitą sieć o dużej przepustowości w całym domu.







Deco X50 Pro wykorzystuje zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji, które analizują zachowania użytkowników, liczbę oraz standard Wi-Fi podłączonych urządzeń, a także dostosowują się do warunków sieciowych, by w każdej chwili zapewniać optymalną ścieżkę transmisji danych. Dzięki temu użytkownicy mogą swobodnie przemieszczać się po domu, a ich smartfony i tablety będą automatycznie przełączać się między jednostkami Deco, zawsze łącząc się z tą, która oferuje najsilniejszy i najbardziej stabilny sygnał – bez przerw w transferze danych.



Deco X50 Pro obsługuje standard Wi-Fi 6 i oferuje łączną prędkość transmisji bezprzewodowej do 3000 Mb/s w dwóch pasmach: do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2.4 GHz. Urządzenie zostało wyposażone w zaawansowane technologie poprawiające wydajność sieci Wi-Fi, takie jak obsługa kanału o szerokości 160 MHz, OFDMA oraz MU-MIMO, które zwiększają przepustowość i pozwalają na jednoczesne połączenie większej liczby urządzeń. Dodatkowo technologia Beamforming oraz kolorowanie BSS skutecznie zwiększają zasięg sieci i minimalizują zakłócenia generowane przez sąsiednie sieci bezprzewodowe, co przekłada się na stabilniejsze połączenia Wi-Fi. Dla graczy, grafików i entuzjastów multimediów szczególnie istotną cechą nowego systemu będą dwa porty WAN/LAN 2.5G zintegrowane w każdym urządzeniu, które dostarczają stabilne multigigabitowe połączenia dla najbardziej wymagających urządzeń. Dzięki temu komputery, telewizory smart TV oraz konsole do gier mogą pracować z jeszcze większą wydajnością, wykorzystując pełny potencjał szybkiego łącza internetowego.



Stabilne pokrycie sygnałem to jednak nie wszystko – jedną z kluczowych zalet systemu Deco X50 Pro jest technologia płynnego roamingu. Punkty dostępowe Deco łączą się w jednolitą sieć bezprzewodową o doskonałym zasięgu, co oznacza nieprzerwany roaming (realizowany przez protokoły 802.11k/v/r) w trakcie przemieszczania się między pomieszczeniami. Urządzenia mobilne automatycznie łączą się z tym routerem Deco, który w danym momencie oferuje najsilniejszy sygnał, dzięki czemu problemy z buforowaniem i martwymi strefami przestają istnieć.



System Deco X50 Pro wyróżnia się również zaawansowanymi opcjami bezpieczeństwa. Szyfrowanie WPA3 oraz wbudowany TP-Link HomeShield zapewniają kompleksową ochronę domowej sieci, oferując w pełni personalizowane funkcje, w tym rozbudowaną kontrolę rodzicielską z możliwością tworzenia indywidualnych profili dla każdego domownika i ustawiania limitów czasowych. Dodatkowe zabezpieczenia antywirusowe i funkcja QoS (Quality of Service) zapewniają, że korzystanie z Internetu pozostaje bezpieczne i efektywne dla wszystkich użytkowników. Konfiguracja i zarządzanie całym systemem odbywa się intuicyjnie poprzez dedykowaną aplikację. Dodatkowo Deco X50 Pro zachowuje pełną kompatybilność ze wszystkimi modelami z serii Deco, umożliwiając rozbudowę systemu o kolejne jednostki w przyszłości.



System Deco X50 Pro jest już dostępny w sprzedaży w zestawie 3-pack w cenie około 1200 PLN.

















źródło: Info Prasowe - TP-Link