TRANSCEND - Dwie nowe kamerki samochodowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma TRANSCEND informuje o poszerzeniu oferty o dwa modele kamerek samochodowych. Jednoobiektywowy model DrivePro 250 wyposażony w matrycę STARVIS nagrywa w rozdzielczości FullHD przy 60 klatkach na sekundę. Najnowszy dwuobiektywowy rejestrator DrivePro 550B wykorzystuje tę samą matrycę w kamerce przedniej, natomiast w tylnej zastosowano czujnik Exmor. Jest to rozwiązanie, które pozwoli zadbać o bezpieczeństwo zarówno kierowcy, jak i pasażerów pojazdu. W modelu DrivePro 550B, dwa obiektywy umożliwiają jednoczesne rejestrowanie obrazu na zewnątrz oraz wewnątrz samochodu. Przedni nagrywa wideo w rozdzielczości 1080P Full HD przy 60 klatkach na sekundę.







Obiektyw rejestrujący wnętrze samochodu nagrywa natomiast w rozdzielczości 1080P Full HD przy 30 klatkach na sekundę i wykorzystuje czujnik Exmor. Wokół niego umieszczone zostały cztery diody LED na podczerwień, aktywujące się automatycznie w słabym świetle. Takie rozwiązanie znacznie poprawia jakość nagrania nawet w ciemności. Materiał nagrany w ten sposób będzie widoczny w skali szarości.



Możliwości DrivePro 550B docenią zawodowi kierowcy. Właścicielom firm transportowych, np. z branży taksówkarskiej, dostaw ekspresowych, z flotą ciężarówek i autobusów, pozwoli upewnić się, że pracownicy przestrzegają najważniejszych procedur operacyjnych oraz zarówno oni, jak i ich pasażerowie są bezpieczni.





DrivePro 250 do rejestrowania wideo Full HD wykorzystuje matrycę Sony STARVIS. Użytkownik ma do dyspozycji tryby 30 oraz 60 klatek na sekundę. Obie kamery wyposażone są w 2.4-calowy wyświetlacz, który na bieżąco pokazuje aktualną prędkość, przypomnienia i alerty bezpieczeństwa kierowcy oraz pozwala na ustawienie dodatkowych rozwiązań proponowanych przez producenta. Są wśród nich między innymi: tryb parkingowy, ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu, ostrzeżenie przed kolizją, alert prędkości, nagrywanie poklatkowe, przypomnienie o włączeniu świateł, ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy i poręczny przycisk migawki. Aby zachować nagrania krytycznych zdarzeń i ochronić przed nadpisaniem, dostępne jest nagrywanie awaryjne uruchamiające się automatycznie po wykryciu kolizji lub ręcznie za pomocą dedykowanego przycisku.



Do kamery DrivePRo 550B dołączona jest karta pamięci Transcend microSD o pojemności 64 GB, a do modelu DrivePro 250 – o pojemności 32 GB.



Umieszczony w kamerach akumulator litowo-polimerowy może awaryjnie zasilać DrivePro 250 i 550B, dopóki nagrywane pliki nie zostaną bezpiecznie zapisane. Można również dokupić dodatkowy adapter zasilania, który po podłączeniu do skrzynki bezpieczników utrzyma dopływ energii, co przyda się zwłaszcza w trybie parkingowym.



Oba urządzenia mogą łączyć się z Wi-Fi. Wyposażone są we wbudowany odbiornik GPS/GLONASS, dzięki któremu podczas odtwarzania wideo przejechanej trasy na mapie widać dokładnie, gdzie i kiedy miało miejsce nagrane zdarzenie. Użytkownik może odtwarzać i pobierać nagrywany materiał w czasie rzeczywistym za pomocą mobilnej aplikacji DrivePro App. Natomiast webowa aplikacja DrivePro Toolbox pozwala odtwarzać i sortować zapisane filmy i zdjęcia.



Cena i gwarancja

Nowe modele wideorejestratorów można nabyć w polskich sklepach w orientacyjnych cenach:

• DrivePro 550B - 600 PLN

• DrivePro 250 - 439 PLN

Urządzenia objęte są dwuletnią gwarancją producenta.



















Źródło: Info Prasowe / Transcend