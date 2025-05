TRUSTA - nowa marka pamięci ADATA

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ADATA wprowadza do swojej oferty nową markę pamięci masowych dla firm i sektora korporacyjnego. Produkty spod znaku TRUSTA znajdą zastosowanie m.in. w serwerach AI i dużych centrach bazodanowych. Pierwszymi dyskami z nowej rodziny będą modele SSD T7 i T5, których premierę zaplanowano na zbliżające się targi COMPUTEX 2025. Zgodnie z szacunkami TrendForce, światowy rynek serwerów miał osiągnąć w 2024 r. wartość nawet 306 mld dolarów. Niemal 298 mld z tej kwoty przypadało na szybko rozwijający się sektor serwerów AI. Marka TRUSTA jest odpowiedzią na ten trend i powstała z myślą o uczeniu modeli AI, bazach danych wektorowych, obliczeniach HPC czy platformach wirtualizacyjnych (VM/VDI).







Na czele nowej rodziny dysków stoi model T7P5 z interfejsem PCIe Gen5. Oferuje on prędkości odczytu/zapisu danych sięgające 13 500/10400 MB/s i jest dostępny w pojemnościach od 1.92 TB do 15,36 TB. Wspiera kluczowe standardy obudowy, takie jak U.2, E1.S (9.5 mm/15 mm/25 mm) oraz E3.S, wykorzystuje również technologię Flexible Data Placement (FDP). W przygotowaniu są także modele oparte na pamięciach QLC o wysokiej pojemności oraz rozwiązania z interfejsem PCIe Gen6, odpowiadające na rosnące potrzeby przetwarzania danych na dużą skalę.



Serię T7 uzupełnia model T7P4 z interfejsem PCIe Gen4, osiągający prędkości odczytu/zapisu do 7 400/5 050 MB/s i dostępny w pojemnościach do 7,68 TB. Markę TRUSTA tworzyć będą również dyski z serii T5. W jej skład wchodzą modele T5P4B, T5S3B i T5S3, obsługujące interfejsy PCIe Gen4 oraz SATA III. Dyski te stawiają na niezawodność, ochronę przed utratą zasilania i energooszczędność.



Dyski TRUSTA zaprezentowane zostaną podczas najbliższych targów COMPUTEX 2025 na Tajwanie w dniach 20–23 maja. Będzie je można zobaczyć w Nangang Exhibition Center (hala 1, piętro 4) na stoisku N0802.











