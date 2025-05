TURTLE BEACH prezentuje swoje portfolio na wiosnę 2025

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Turtle Beach prezentuje aż 16 nowych modeli zestawów słuchawkowych i kontrolerów, zaprojektowanych z myślą o graczach Nintendo Switch™, Xbox® i PC. To świeże spojrzenie na gamingowy sprzęt, które łączy najwyższą jakość dźwięku, wygodę użytkowania, zaawansowane funkcje oraz nowoczesne wzornictwo inspirowane najnowszymi trendami. Wszystkie 16 nowych modeli zestawów słuchawkowych i kontrolerów Turtle Beach jest już dostępnych w przedsprzedaży u wybranych partnerów oraz bezpośrednio na stronie Turtle Beach. Pełna premiera globalna odbędzie się 18 maja 2025 roku.







NOWOŚCI DLA NINTENDO SWITCH

- Recon 70 - jeden z najlepiej sprzedających się przewodowych zestawów słuchawkowych, jest teraz oficjalnie licencjonowany dla Nintendo Switch i gotów aby zanurzyć graczy w legendarnych światach Mario, The Legend of Zelda, Metroid i innych. Wyposażony w 40 mm przetworniki, mikrofon o wysokiej czułości oraz wygodne nauszniki z ekoskóry, zapewnia doskonały komfort i krystalicznie czysty dźwięk. Złącze 3.5 mm umożliwia łatwe połączenie z wszystkimi modelami Nintendo Switch.

- Airlite Fit - Lekki przewodowy zestaw słuchawkowy Airlite Fit to odpowiedź Turtle Beach na potrzeby graczy Switch szukających wygody i wysokiej jakości dźwięku. Unikatowe nauszniki z tkaniny jersey, 40 mm przetworniki, mikrofon z redukcją szumów oraz trzy śmiałe kolory zapewniają komfort i immersję. Zestaw słuchawkowy został także wyposażony w uniwersalne złącze 3,5 mm. Wcześniej jeden z 3 najlepiej sprzedających się zestawów słuchawkowych do systemów Nintendo Switch pod szyldem PDP, nowy Airlite Fit dołącza do szerokiej linii gamingowych zestawów słuchawkowych Turtle Beach.



Bezprzewodowe kontrolery Rematch: Invincible Mario i Super Mario Star

Nowe kontrolery Rematch dla Nintendo Switch to prawdziwa gratka dla fanów Mario i klimatów retro. Zasięg do 9 metrów, dwa przyciski do mapowania funkcji oraz bateria działająca do 40 godzin na jednym ładowaniu czynią je idealnym wyborem do maratonów gamingowych. Dzięki wbudowanym elementom sterowania ruchem, gracze będą mogli w pełni wykorzystać możliwości i zanurzyć się w ulubionych grach na Nintendo Switch takich jak Super Mario Party Jamboree i Mario Kart 8 Deluxe. Ponadto, kontrolery kryją w sobie jeszcze jedną niespodziankę - oba nowe modele rozjaśniają najciemniejsze pomieszczenia dzięki świecącym w ciemności elementom, odsłaniające przed graczami nowe elementy designu kontrolerów.



NOWOŚCI DLA XBOXA I PC

- Afterglow Wave - Nowe kontrolery Afterglow Wave dla Xbox Series X|S, Xbox One i PC oferują 3-stopniowe spusty z efektem Halla, dzięki czemu gracze mogą regulować czułość spustów i cieszyć się płynnym i precyzyjnym sterowaniem. Kontroler umożliwia także personalizację oświetlenia RGB z ośmioma strefami i czterema trybami świecenia oraz pełną konfigurację przez aplikację Control Hub. Gracze mogą dostosować rozgrywkę za pomocą dwóch mapowalnych przycisków szybkiej akcji, dzięki czemu najważniejsze polecenia są zawsze pod ręką. Podwójne silniki wibracji i wyzwalacze impulsowe zapewniają wciągające, responsywne sprzężenie zwrotne, a ergonomiczny kształt z grawerowanymi laserowo teksturowanymi uchwytami zapewnia uczucie bez zmęczenia. Ponadto opatentowane elementy sterujące dźwiękiem z poziomu tzw „krzyżaka” (D-pad) i dedykowany przycisk wyciszania mikrofonu, umożliwiają natychmiastową regulację głośności gry/czatu, miksu i głośności głównej.

- Rematch Core - Kontroler przewodowy Rematch Core został zaprojektowany z myślą o komforcie, a jego ergonomiczny kształt zapewnia chwyt bez zmęczenia podczas długich sesji grania. Podwójne silniki wibracji i wyzwalacze impulsowe zapewniają responsywne i wciągające sprzężenie zwrotne, co poprawia rozgrywkę. Rematch Core także posiada funkcje szybkiej regulacji dźwięku przez D-pad oraz może być szybko i łatwo skonfigurowany za pośrednictwem towarzyszącej aplikacji Control Hub. Podłączenie USB-C o długości 2.5 m zapewnia niezawodną rozgrywkę bez opóźnień.



























































źródło: Info Prasowe - Turtle Beach