Tablet Ulefone Tab A12 Pro debiutuje w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Ulefone, znana głównie z pancernych smartfonów, rozszerza swoją ofertę o nowe urządzenie spoza wzmocnionej bańki. Tablet Tab A12 Pro celuje w użytkowników szukających dużego, komfortowego ekranu do pracy, nauki i rozrywki, a przy okazji nie potrzebują wzmocnionego opakowania. Sercem urządzenia jest procesor Unisoc T7300, wspierany przez układ graficzny ARM Mali-G57. W parze z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej UFS 2.1 (rozszerzalnej kartą microSD do 2 TB) tablet ma obsłużyć wielozadaniowość, przeglądanie internetu i multimedia bez zbędnych przestojów. Za oprogramowanie odpowiada Android 16.







Duży 12.2-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2400 x 1600 pikseli i odświeżaniu 90 Hz, zapewnia płynne przewijanie stron, wygodne oglądanie wideo oraz komfortową pracę z dokumentami i arkuszami. Dodatkowo dzięki certyfikatowi Widevine L1 możemy cieszyć się wysoką rozdzielczością w trakcie seansów na Netflixie, Disney+ czy Prime Video.



Jednym z największych atutów Tab A12 Pro może być bateria o pojemności 9000 mAh, obsługująca szybkie ładowanie USB Power Delivery do 18 W. Producent zapowiada, że pojemne ogniwo pozwoli na wielogodzinne korzystanie z tabletu bez konieczności częstego podłączania do ładowarki - zarówno w domu, jak i w podróży.



Model oferuje wsparcie dla sieci 4G LTE, dwuzakresowe Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 oraz GPS, co pozwala na korzystanie z internetu i nawigacji również poza zasięgiem domowego routera. Za dokumentowanie chwil odpowiadają obiektyw 13 Mpix oraz aparat przedni 5 Mpix do selfie i wideorozmów.



Dostępność i ceny

Ulefone Tab A12 Pro w wersji 8/128 GB z modemem LTE trafia do sprzedaży w oficjalnym sklepie Ulefone na Allegro oraz Avans, Faxtel i Media Expert. Cena tabletu wyniesie 1049 PLN.

















źródło: Info Prasowe - Ulefone