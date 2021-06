Targi MWC wracają do Barcelony, nie zabraknie firmy mPTech

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Firma mPTech, polski producent urządzeń mobilnych zaprezentuje szerokie portfolio produktów marek myPhone, techbite oraz HAMMER i przedpremierowo ujawni kilka nowości - w tym wzmocniony smartfon z 5G podczas jednego z najważniejszych wydarzeń branży telekomunikacyjnej, odbywających się stacjonarnie w Barcelonie targów Mobile World Congress. mPTech zaprezentuje się na tych targach po raz szósty, przedstawiając przedpremierowo nowość w swojej ofercie, tj. zaawansowany wzmocniony smartfon z 5G oraz eSIM, a takżę nową linię telefonów klasycznych myPhone z LTE wspieranych przez technologię VoLTE. Producent stawia także na szeroką gamę modeli wzmocnionych smartfonów marki HAMMER z eSIM, które są obecnie jednymi z najbardziej przystępnych cenowo smartfonów z tą technologią w Europie.



Na stoisku nie zabraknie także nowości od techbite w kategorii laptopów, która została mocno rozbudowana w ciągu ostatniego roku. Dodatkowo, na stoisku w Barcelonie będzie można zobaczyć najciekawsze rozwiązania producenta, które już są dostępne w sprzedaży.



Targi MWC w Barcelonie odbywają się od 1987 roku i rokrocznie przyciągają producentów urządzeń mobilnych z całego świata, którzy prezentują swoją ofertę tysiącom gości. W zeszłym roku zarówno uczestnicy targów, jak i cała branża, musiała obejść się bez tej wyjątkowej okazji do zaprezentowania swoich najnowszych rozwiązań. Jak jednak zapewniają organizatorzy oraz producenci, którzy zdecydowali się na udział w tej edycji targów, świat powoli wraca do normalności, a branża potrzebuje wyraźnego ożywienia.



- Chcąc z sukcesem dystrybuować produkty na wiele rynków należy orientować się w trendach obowiązujących w danym kraju i nieustannie poszerzać swoją wiedzę i bazę kontaktów. Nic nie pozwala tak budować relacji z potencjalnymi partnerami czy kontrahentami niż możliwość bezpośredniej rozmowy i zaprezentowania swoich produktów. Szczególnie zależało nam na udziale w wydarzeniu organizowanym w Barcelonie, ponieważ aktualnie właśnie na rynku hiszpańskim rozszerzamy swoją działalność – mówi dyrektor sprzedaży mPTech, Piotr Spychalski.



Targi Mobile World Congress w Barcelonie rozpoczną się 28 czerwca i potrwają do 1 lipca. Organizator zdecydował się na przeprowadzenie wydarzenia w formule hybrydowej oraz wdrożył procedury bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne uczestnictwo w wydarzeniu stacjonarnie.

Przedstawicieli mPTech podczas targów MWC będzie można znaleźć w hali nr. 3 na stoisku 3H61.



Źródło: Informacja prasowa