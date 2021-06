Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Płyta główna NZXT N7 Z590 to propozycja dla osób budujących PC z procesorami Intel Core 11. lub 10. generacji. Producent zastosował w niej najnowszy chipset niebieskich - Z590. Konstrukcja wykorzystuje wszystkie linie PCIe udostępniane przez CPU i układ logiki. Da się na niej zainstalować maksymalnie 128 GB pamięci DDR4, która przy wykorzystaniu profili XMP 2.0 może pracować z częstotliwością do 4600 MHz. W sześciowarstwowym laminacie zatopiono czternastofazową sekcję zasilania DrMOS w układzie 12+2. Fani OC nie powinni zatem mieć powodów do narzekań. Na pokładzie płyty NZXT N7 Z590 znalazły się także najnowsze moduły łączności.







Wykorzystano tu moduł AX210 firmy Intel, który obsługuje standard WiFi 6E, a co za tym idzie pasmo 6 GHz. Jest też dostępny Bluetooth 5.2, a dla fanów kabli - 2,5-gigabitowa karta LAN. Podobnie jak inne konstrukcje amerykańskiego producenta, płyta główna NZXT N7 Z590 współpracuje z aplikacją NZXT CAM. Dzięki niej można m.in. kontrolować pracę każdego z podłączonych wentylatorów (maks. siedmiu), czy urządzeń podpiętych do czterech kanałów RGB. Pozwala ona również na bieżący monitoring kluczowych parametrów, podkręcanie czy dostosowanie ustawień podsystemu audio.



W przypadku tego ostatniego wykorzystano kodek Realtek ALC1220 i doprawiono go kondensatorami Nichicon Fine Gold i przetwornikiem DAC o SNR 110 dB ze wzmacniaczem różnicowym. Producent chwali się też izolacją sekcji audio oraz wykorzystaniem oddzielnych warstw PCB dla kanałów lewego i prawego. To wszystko ma się przełożyć na czysty, pozbawiony zakłóceń, wysokiej jakości dźwięk.



Płyta główna NZXT N7 Z590 pozwala na montaż dwóch dysków SSD M.2 i obsługuje maksymalnie 21 portów USB. Na tylnym panelu wyprowadzono cztery w wersji 3.2 Gen 2 (jeden z gniazdem typu C), cztery sztuki 3.2. Gen 1 i dwa gniazda w standardzie 2.0. To wszystko zostało upakowane na płycie w formacie ATX i przykryto elegancką, minimalistyczną osłoną.



Płyta główna NZXT N7 Z590 trafi do sklepów w ciągu kilku najbliższych dni. Dostępne będą dwie wersje kolorystyczne - czarna i biała. Jej cena wyniesie około 1250 PLN.





Dane techniczne:

• model: N7 Z590

• format: ATX

• wymiary (W x S x G): 305 x 244 x 43 mm

• układ logiki: Intel Z590

• podstawka: LGA1200

• kompatybilne procesory: Intel Core 11. i 10. generacji (14 nm)

• pamięć RAM: do 128 GB DDR4-4600 MHz (O.C. XMP 2.0)

• pamięć masowa:

- 2 x M.2 typu 2242/2260/2280

- 4 x SATA 6Gbps

• łączność:

- WiFi 6E (802.11ax): Intel AX210

- Bluetooth 5.2

- LAN 2.5 Gbps: Realtek RTL8125BG

• audio: Realtek ALC1220 z kondensatorami Nichicon Fine Gold, 32-bit/192 kHz DAC

• sloty rozszerzeń:

- 2 x PCI-E 4.0 x 16 (z procesorami Core 11. generacji) lub 2 x PCI-E 3.0 x 16 (z procesorami 10. generacji)

- 3 x PCI-E 3.0 x1

• wyjścia wideo: HDMI

• możliwość podłączenia do 7 wentylatorów (w tym złącze pompy wody)

• cztery kanały RGB do podłączania akcesoriów RGB LED

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia