Razer Iskur X

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer informuje o premierze Iskur X – nowego fotela gamingowego, który został zaprojektowany z myślą o ergonomii, maksymalnym komforcie użytkowania oraz trwałości. Fotel wyposażono w korpus wzmocniony stalą oraz pokryto go pianką o wysokiej gęstości. Całość wykończono wielowarstwową, wytrzymałą skórą syntetyczną. Iskur X powstał po to, aby dać graczom poczucie pełnej wygody, nawet podczas najdłuższych sesji grania. Iskur X wytrzymuje obciążenie do 136 kg. Jego wyprofilowane oparcie daje lepsze wsparcie dla naturalnej krzywizny kręgosłupa. Podłokietniki 2D zmniejszają obciążenie nadgarstków i ramion, a zakrzywiona krawędź siedziska maksymalizuje podparcie dla górnej części nóg i ud.







Dzięki możliwości odchylania się w wielu kierunkach, Iskur X można zmienić pozycję, tak aby użytkownik mógł uzyskać najbardziej wygodną dla siebie postawę podczas długich sesji gry.



Na rynek trafią również poduszki Razer Head Cushion i Razer Lumbar Cushion. Zaprojektowana do użytku z dowolnym fotelem do gier, poduszka Razer Lumbar Cushion (dająca oparcie dla odcinka lędźwiowego) pomaga ustawić kręgosłup w neutralnej pozycji. Poduszka cechuje się wysoką ergonomią i potrafi się dopasować do pleców użytkownika dzięki wyściółce z pianki zapamiętującej kształt. Poduszka pod głowę, Razer Head Cushion, zapewnia komfort dzięki gęstemu rdzeniowi z pianki zapamiętującej kształt, który dopasowuje się do kształtu głowy użytkownika, zapewniając idealną równowagę między komfortem a wsparciem.



Fotel będzie można zakupić Online na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych partnerów w cenie 399 EURO. Dodatkowe poduszki umilające długie rozgrywki będziecie mogli nabyć w cenach:

Razer Head Cushion – 49.99 EURO

Razer Lumbar Cushion – 59.99 EURO





































Źródło: Info Prasowe / Razer