Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

XPG wprowadza na rynek nowe obudowy XPG STARKER AIR i XPG DEFENDER. Rozszerzona i ulepszona oferta obudów typu mid-tower jest przeznaczona dla zapalonych graczy i entuzjastów komputerów PC, poszukujących obudów z możliwie jak największym przepływem powietrza. XPG STARKER AIR przyciąga uwagę swoim odważnym, ale nie przesadnym designem oraz oszałamiającym podświetleniem ARGB. Jednocześnie prezentuje jeden z najlepszych współczynników rozmiaru do objętości dla kompaktowych obudów, które w pełni wykorzystują format ATX. W porównaniu z innymi modelami STARKER ma funkcjonalny i elegancki panel przedni z siatki oraz dwa paski świetlne ARGB skierowane do przodu. STARKER AIR jest dostępny w kolorze czarnym lub białym, dzięki czemu dopasowuje się do wymagań estetycznych klientów.







Aby ułatwić czyszczenie, obudowy XPG STARKER charakteryzują się innowacyjną konstrukcję filtra przeciwkurzowego zamontowanego na szynie, która jest niewiarygodnie łatwa do usunięcia, co zachęca do częstszego czyszczenia. Zapobiega to nieestetycznemu i potencjalnie szkodliwemu gromadzeniu się kurzu. Co więcej, wymienny uchwyt dedykowany kartom graficznym pozwala na ich prezentowanie w pionie lub poziomie, pomimo niewielkich wymiarów obudowy. W ten sposób karty graficzne z podświetleniem ARGB mogą być prezentowane w całej okazałości.



Obudowa zapewnia doskonały przepływ powietrza i pozwala na montaż do sześciu wentylatorów. Możliwa jest również instalacja układów chłodzenia cieczą typu AiO. Z przodu zmieści się chłodnica 360 mm, na górze obudowy wejdzie 280 mm, a z tyłu możliwy jest montaż małej chłodnicy 120 mm. Gamę możliwości zamyka opcja zastosowania pary 3,5-calowych dysków twardych i dwóch 2.5-calowych dysków HDD lub SSD. Oferowany jest również kompletny zestaw portów I / O dla łatwej łączności z akcesoriami USB, urządzeniami audio i pozwalający na bezproblemowe przełączanie między zaprogramowanymi efektami świetlnymi.





Rodzina obudów XPG DEFENDER jest wyrazem ambicji XPG w zakresie komponentów PC. Wprowadzenie obudowy typu mid-tower E-ATX, która może pomieścić kartę graficzną o długości do 380 mm, pozwala na montaż nawet największych modeli niereferencyjnych kart graficznych od Nvidii lub AMD. Z kolei w przypadku klasycznego coolera CPU, zmieszczą się wszystkie o wysokości do 170 mm. Dzięki wystarczającej ilości przestrzeni na lepsze odprowadzanie ciepła, wymiary DEFENDER E-ATX zapewniają możliwość łatwej rozbudowy w przyszłości.



XPG DEFENDER ma piękną minimalistyczną stylistykę. Przedni panel z siatki mocowany na magnesach jest dyskretny, a jednocześnie elegancki. Ponadto jest on specjalnie ukierunkowany na maksymalizację przepływu powietrza. Obudowa DEFENDER może obsługiwać chłodnice do 360 mm z przodu i do 280 mm na górze. Co więcej, XPG DEFENDER w standardzie został wyposażony w trzy wentylatory XPG VENTO 120, których liczbę w razie potrzeby można rozszerzyć do siedmiu.



























Źródło: Info Prasowe / XPG