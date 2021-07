Team Razer podpisuje umowę z tytanami esportu z Ninjas In Pyjamas

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer, wiodąca na świecie marka lifestylowa dla graczy (Hong Kong Stock Code: 1337), ogłosiła dziś współpracę z renomowanym zespołem esportowym Ninjas in Pajamas (NIP). Założona w 2000 roku w Szwecji drużyna NIP szybko stała się ważną częścią światowej sceny esportowej, a także potężną organizacją w turniejowej społeczności strzelanek pierwszoosobowych (FPS). Drużyna jest najbardziej znana ze swojej obecności na scenach Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) i Rainbow Six: Siege (R6). Podczas Six Invitational 2021 w maju, drużyna NIP została mistrzem świata, pokonując wiele z najlepszych na świecie drużyn Siege.







W kwietniu NIP wstrząsnęli światem CS:GO, podpisując kontrakt z jednym z najlepszych i najbardziej utytułowanych graczy, Nicolai „dev1ce” Reedtz z Astralis. Zespół, wraz z wieloletnimi członkami REZem i Plopskim, zdobył drugie miejsce w trzecim sezonie Flashpoint.



Awans z Team Razer

Jako część Team Razer, gracze NIP zostaną wyposażeni w najlepszy gamingowy sprzęt Razera, w tym wielokrotnie nagradzane urządzenia peryferyjne, takie jak myszki, zestawy słuchawkowe i klawiatury. Razer będzie również ściśle współpracować z graczami NIP w fazie badań i rozwoju nowych produktów esportowych. Dzięki informacjom zwrotnym oraz testom przeprowadzanym przez NIP, Razer opracuje nowe, najwyższej klasy urządzenia peryferyjne, które przesuną granice możliwości podczas grania.



Załóż barwy

Fani NIP mogą teraz okazać swoje wsparcie dla zespołu dzięki urządzeniom peryferyjnym Razer Customs, dostępnym teraz ze specjalnymi projektami oficjalnie licencjonowanymi przez NIP. W skład urządzeń wchodzą myszki i podkładki z logo NIP, dodając nowe opcje do istniejącej linii produktów Razer Customs, aby fani e-sportu mogli reprezentować swoje ulubione drużyny za pośrednictwem konfiguracji stacji bojowych.



W czerwcu Razer zaprezentował również BlackShark V2 Pro – Six Siege Special Edition, oficjalny esportowy zestaw słuchawkowy skierowany do wielomilionowej społeczności gry. Six Siege to specjalna edycja zestawu słuchawkowego Razera ozdobiona specjalną kolorystyką, a także kultowym logo Six Siege. Zespół NIP Rainbow Six: Siege zostanie wyposażony w ten zestaw słuchawkowy podczas rywalizacji podczas Six Invitational 2021.



Team Razer stale się powiększa, dlatego fani esportu mogą spodziewać się wielu innych ekscytujących, licencjonowanych produktów Razera, zawierających projekty z ich ulubionych gier i zespołów, które nadejdą.

































Źródło: Info Prasowe / Razer