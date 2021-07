Club 3D CSV-1580 5 in 1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Club 3D CSV-1580 to przenośny koncentrator Thunderbolt 4, który zapewnia najbardziej zaawansowane, wydajne i wszechstronne rozwiązanie zasilania I/O dostępne z prędkością do 40 Gb/s dla danych oraz materiału wideo. Urządzenie wyposażono w trzy porty Thunderbolt 4 (downstream), które umożliwiają kaskadowe podłączenie urządzeń zgodnych ze standardem Thunderbolt 4, w tym do jednego monitora 8K 30Hz lub dwóch monitorów 4K 60Hz. Można go oczywiście łatwo podłączyć do dowolnego urządzenia USB typu C, jednocześnie na przykład ładując baterię mobilnego komputera. Club 3D CSV-1580 jest przeznaczony dla komputerów PC z Thunderbolt 4 i Mac z Thunderbolt 3 z systemem MacOS 11 i ich nowszymi wersjami.















Źródło: Info Prasowe / Club 3D